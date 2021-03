El candidato en las elecciones presidenciales 2021 , César Acuña brindó una entrevista a Cuarto Poder y se mostró fastidiado por las críticas que recibe en las redes sociales. “Memes. Que en lugar de decir 36 mil millones dije otra cosa, ya meme. De todo me hacen meme, no se cansan de hacer memes. No sé si he contribuido a eso”, manifestó el líder de Alianza por el Progreso.

Recordemos que Acuña Peralta fue blanco de críticas y memes, luego que no supiera explicar cuánto le iba a demandar la entrega de un bono en una entrevista brindada a 24 horas de Panamericana Televisión.