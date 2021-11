Una publicación de un usuario en Twitter denunció a la periodista Ángela Ccanto por abandonar a un perro que hace un año había adoptado, amarrándolo en una reja de la casa de una de las colaboradoras con la que coordinó la adopción.

Tras conocerse el video donde dejó al perro, hubo muchas críticas contra la periodista. Incluso fue despedida del lugar donde trabajaba. Pasaron muchas horas hasta que Ángela se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Quién nada debe, nada teme”, escribió, agregando que su decisión de dejar a ‘Rambo’ fue porque no obedecía y era muy agresivo con su otra perrita. “Los primeras semanas, nunca mostró signos de agresividad o destrucción. Pero luego empezó atacando a Clementina, mi perrita, intenté educarlos para que convivan. Pero Rambo seguía”.

“Abandonar a un perro es dejarlo a su suerte sin que nadie que alguna vez lo conocieron sepan de su paradero. Rambo fue devuelto a la persona que me dio cuando nos conocimos sin ningún documento de adopción, ni mi DNI me pidió. Ella pudo comunicarse conmigo, pero no lo hizo”.

Quién nada debe, nada teme. Ella es Clementina una perrita que adopte hace 9 años y a quien reiteradas veces Rambo atacó hasta el punto de sacarle sangre de las orejas y cara es la causa principal por la cuál decidí regresar al perrito la señora Milagros, quien era su dueña. (👇) pic.twitter.com/j74UtV9Xiz — Angela Ccanto Buendía (@CcantoBuendia) November 14, 2021

“¿Qué buscan con esas publicaciones? Perjudicarme! Es clarísimo. Ocurrió hace un mes y recién hoy público un hecho falso. Y lo están usando políticamente. No dejaré que las mentiras me cubran”.

Finalmente reconoció que su error fue no dejar al perro en manos de la persona quien se lo entregó: “Llamé. Ala puerta y nadie respondió, e indiqué a la señora que le entregaba a Rambo como le había avisado”.