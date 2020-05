El padre de Jorge ‘Chino’ Huamán es una nueva víctima mortal del Coronavirus. A través de sus redes sociales, el Club Sport Boys dedicó unas sentidas palabras tras el fallecimiento del padre de quien hasta hace algún tiempo fuera jugador y capitán del club rosado.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán. Enviamos nuestras condolencias para la familia”, fue el mensaje de Sport Boys luego de conocerse el fallecimiento del padre de Jorge Huamán.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán.



Enviamos nuestras condolencias para la familia 🙏🏼 pic.twitter.com/eBLvht2u5E — Club Sport Boys (En casa 🏠) (@sportboys) May 21, 2020

El lamento del ‘Chino’

A través de su cuenta de Instagram, el 'Chino' Huamán publicó un extenso y sentido mensaje luego del fallecimiento de su padre a causa del Coronavirus.

"Padre Adorado no sabes cuánto siento tu partida fuiste el mejor, siempre atento, honesto, humilde, honorable, trabajador y una Súper gran persona espero me perdones el no haber estado mas cerca a ti en tus últimos momentos de vida, te amo demasiado y no sabes como me duele el no haberte podido decir que siempre fuiste mi Ídolo el Único en mi vida, Papito ya nos encontraremos y en ese momento espero poder abrazarte nuevamente y decirte "Gracias Papito siempre fuiste Mi Ídolo Te Amo" Descansa en Paz Mi vida", publicó el exjugador de Sport Boys.

Es una nueva víctima a causa del COVID-19 relacionada a futbolistas. La abuela de Kevin Quevedo y la madre de Erick Delgado también fallecieron a causa del Coronavirus, pandemia que en el Perú acumula más de 100 mil casos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Hinchas del Sport Boys han realizado obras sociales a familias vulnerables durante esta cuarentena.

Hinchas de Sport Boys reparten alimentos a familias vulnerables |VIDEO |VIDEOS |PAIS