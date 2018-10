Juan Manuel Vargas estrena nuevo look para enfrentar a Sport Boys [FOTO]

Juan Manuel Vargas nos tiene acostumbrados a cambiar su look cada cierto tiempo. Esta vez, a solo dos días de enfrentar a Sport Boys, el 'Loco' apareció en los entrenamientos con un estilo que es bastante similar al que utilizó hace algún tiempo. El jugador reapareció en los entrenamientos de Universitario de Deportes con el cabello teñido de rubio, como lo usó a inicios de año.

Esta temporada, Juan Manuel Vargas solo ha disputado 21 encuentros en el Torneo Descentralizado y ha jugado 17 como titular, una cifra baja teniendo en cuenta que la temporada pasada jugó 26 encuentros.

Con Nicolás Córdova, Juan Manuel Vargas no ha gozado de continuidad. Este mes de octubre, el 'Loco' no ha jugado ningún partido, siendo Ayacucho FC el último rival al que enfrentó vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, el pasado 29 de setiembre en la derrota del club. ¿Será su cábala el nuevo look?

