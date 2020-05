Adrián Balboa, sobre la salida de Bengoechea: “Nos dolió tanto la salida de Pablo, pues nos sentimos culpables”

Adrián Balboa, delantero de Alianza Lima se encuentra respetando la cuarentena desde Uruguay y está esperando el llamado blanquiazul para renovar su contrato. “Mi contrato termina en junio. Todavía no me han llamado, pero ya les dije que tengo muchas ganas de quedarme”, reveló en diálogo a Depor.

‘Rocky’ Balboa llegó a tienda blanquiazul la temporada 2019, en el Clausura anotó cinco goles en 15 partidos. Empero, esta campaña no ha podido marcar. “Este año solo hice dos asistencias, no goles, pero también el rendimiento del equipo ha sido otro. Creo que no fue culpa mía. El delantero vive de lo que hace el plantel. Cuando defendemos también estoy involucrado”, indicó el ariete blanquiazul.

El contrato de Balboa concluye el 30 de junio y ‘Rocky’ quiere seguir siendo blanquiazul. “Mi contrato se termina en junio, aún no sabemos nada, yo no dependo de mi ni de Alianza Lima, pertenezco a un club en Argentina y eso hace más difícil la negociación. Todavía no me han llamado, pero bueno, ya les dije que tenía muchas ganas de quedarme”.

Por tal motivo, quiere que se extiende su vínculo para seguir a las órdenes de Mario Salas. “Nos ha mostrado videos de cómo es su entrenamiento. Cómo vamos a jugar, entre otras cosas, aún no sabemos. No tengo la suerte de conocerlo”, aseguró.

Asimismo, puso en conocimiento que echa de menos el vestuario blanquiazul. “Se extraña mucho el tema del vestuario, la chacota con los compañeros, tomar mate, la pelota, de los partidos en Matute. También extraño mucho jugar, los partidos, las concentraciones, la previa, llegar a la cancha”.

El atacante íntimo se expresó cómo es la manera virtual de entrenamiento de Mario Salas.

“Nosotros veníamos super complicados con este tema (cambio de entrenador). Aún no lo hemos conocido personalmente (Mario Salas). Si bien algunos chicos ya lo conocen, no es mi caso, todo ha sido por videollamada. Tampoco hemos podido hablar mucho con él, sí con su profe físico que nos llama todos los días”.

Por otro lado, el uruguayo reconoció que culpabilidad tras la salida de Pablo Bengoechea. “Creo que los motivos de Pablo fueron los resultados, pero como lo digo siempre, la culpa no fue del entrenador, sino al 100% del jugador. Por ello es que nos dolió tanto la salida de Pablo, pues nos sentimos culpables”.

Asimismo, especificó lo significa Pablo Bengoechea para él. “En lo personal, estoy muy agradecido con él. Él me abrió las puertas para llegar a Alianza Lima. Además siempre me dio la confianza. Cuando me corregía, lo hacía de buena manera, para yo entender que estaba equivocado yo. Con toda su experiencia me explicaba el modelo de juego para yo crecer y estar de acorde al equipo”.

Finalmente, manifestó que elegiría jugar en Lima cuando se reinicie el Torneo Apertura. “Yo prefiero jugar en Lima antes que en Cusco, más que nada por el tema de la altura. Es complicado, aunque con el paso del día te acostumbras”.

VIDEO RECOMENDADO

VER gol de Adrián Balboa para el 1-0 en Matute. (Video: GOLPERU)