Jayo: “Claudio es el jugador más exitoso. Atrás viene Jefferson, viene Paolo, con todo lo que ya han hecho a nivel de Selección”

Mucho se ha hablado acerca de quién es el jugador peruano más exitoso en los últimos tiempos y son 3 nombres los que sobresalen en la discusión: Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Para Juan Jayo, exjugador de Alianza Lima, es el ‘Bombardero de los Andes’ el más exitoso de los últimos 30 años.

“Claudio Pizarro es el jugador más exitoso que tenemos en los últimos 30 años”, expresó Juan Jayo en entrevista con Jesús Alzamora cuando fue consultado sobre quién cree que es el jugador más exitoso del fútbol peruano.

“El hecho de que Claudio Pizarro no haya podido ir a un Mundial, el hecho de que Claudio, de repente, no haya podido reeditar sus actuaciones en Europa, en la Selección... pero el mantenerse en los equipos top eso no lo hace así nomás cualquiera. Siempre ha sido un profesional a carta cabal", añadió el exvolante de Alianza Lima.

"Es un tipo de persona extraordinaria. Lo conozco. He compartido con él en Selección, también en Alianza Lima. Para mí, Claudio es el jugador más exitoso. Atrás viene Jefferson, viene Paolo, con todo lo que ya han hecho a nivel de Selección. Definitivamente, tenemos un jugador muchas veces no reconocido, más atacado por lo que ha hecho en la Selección, que por lo exitoso que ha sido en su carrera”, concluyó.

Recordemos que hasta hace algún tiempo, Juan Jayo formó parte del comando técnico de Pablo Bengoechea. Posteriormente con la salida del DT uruguayo, dejó el club.

Juan Jayo considera a Claudio Pizarro como el peruano más exitoso en los últimos 30 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

La palabra de Juan Carlos Oblitas sobre Claudio Pizarro y la selección peruana.

La palabra de Juan Carlos Oblitas sobre el tema Claudio Pizarro