Erick Delgado, arquero de la Academia Cantolao, anunció en los primeros minutos de este jueves el sensible fallecimiento de su madre. “Hoy mi mamá se fue por culpa de esta terrible enfermedad, aún la gente cree que es broma”, escribió el futbolista, en un emotivo mensaje que dejó en sus cuentas de redes sociales.

Hasta antes de la publicación se desconocía el grave estado de salud de la madre de Erick Delgado. No obstante, el arquero hizo público su dolor por la pérdida de un ser querido en redes sociales. De inmediato, el portero recibió palabras de aliento y mensajes de apoyo de parte de periodistas, hinchas y usuarios de la mencionada red social.

El mensaje fue publicado pasada la medianoche, exactamente a las 12:29 a.m., hora en la que el ex Sporting Cristal conoció la terrible noticia en torno a su madre. Como se sabe, las personas que padecen esta enfermedad son internadas y aisladas de todos los demás, quedando excluidos de poder recibir visitas.

Es por ello que Delgado lamentó no “haber podido dar el último abrazo” y expresarle su cariño a su madre. Estos son los protocolos con los que ha trabajado la Organización Mundial de la Salud en todos los países con infectados por coronavirus.

Hoy mi mamá se fue por culpa de esta terrible enfermedad! aún la gente cree que es broma ella tan llena de vida y tan noble para ayudar a la gente hasta el último de sus días ha luchado lo sé,no pude darte el abrazo y decir cuánto te amamos, y tener siempre una sonrisa para todos pic.twitter.com/8RiY8FnHAZ — Erick Delgado (@ErickDe1) May 21, 2020

La emotiva despedida de Delgado en Instagram

“Estoy con dolor en el alma seguramente de esos que no se curan así nomas. Despedirme de ti es de los más duros momentos que me toca vivir sin duda. Agradecerte mamá por todo, por nunca dejar de tener una palabra de aliento y una sonrisa para mí por querer siempre decir miren el es mi hijo y yo diciéndote mamá perfil bajo y tú orgullosa de mí queriendo siempre una foto conmigo saludando a todos y hablándoles con la nobleza que te caracterizaba has luchado como toda la vida lo sé porque estando mal me seguías dando las gracias por todo. Mamá, ya nos vemos arriba, sé que vas a estar mejor y sobre todo conversándoles a todos. No pude darte ese abrazo que hubiera querido y decirte gracias mamá, yo sé que te mereces los hijos y nietos que tienes eres una luchadora y hasta el último me lo demostraste. Te amo y simplemente gracias, como fue lo último que me dijiste”, escribió en Intagram.