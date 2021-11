La conocida tikotoker, Niya Esperanza se hizo viral en las últimas horas por comentarios que generaron polémica con respecto a su novio invidente. Niya aseguró que es perfecto por varias razones.

“Jake Olson es el novio perfecto y estos son los motivos: él nunca mira a otras chicas. Esto es algo que quieres en tu relación, solo busca a alguien que no pueda ver. No tengo que esconder sus regalos porque si no le digo que están ahí, no irá a buscarlos”.

“No importa cómo luzco, específicamente no tengo que peinarme”, agregó en uno de los comentarios. Los usuarios cuestionaron sus comentarios, aunque Niya también publicó otro video asegurando que esa discapacidad es una bendición.

“Ha tenido tantas cosas increíbles como resultado de que se quedó completamente ciego. No sucedería si no hubiera perdido la vista; no me habría conocido, no habría tenido su perro guía”.