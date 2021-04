La piloto peruana Annia Cilloniz, hermana de la exreportera de Aldo Miyashiro Daniela Cilloniz, vivió un momento tenso cuando un sujeto comenzó a golpear su carro el viernes en la noche.

Annia Cilloniz grabó el momento en que un sujeto bajó de su carro y comenzó a golpear su vehículo para pedirle que baje su luna.

El hecho sucedió a la altura de la Estación Matellini del Metropolitano y en el vídeo se ve cómo el sujeto causa daños a su carro.

“Estaba llegando a Matellini, un pata no me quería dar pase y yo estaba con la camioneta adentro, cuando he entrado me ha chocado por detrás, ha bajado y empezó a golpearme la luna. Me dio miedo, no quería bajarla. Me ha empezado a reventar toda la camioneta por todos lados. Eran cuatro tipos golpeando todo”, denunció entre sollozos”, comentó.