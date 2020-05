Juan Jayo: “Cuando salieron las indisciplinas de Jean Deza me conseguí su número y lo llamé”

Juan Jayo fue hasta hace poco uno de los asistentes técnicos en Alianza Lima. Su salida se dio con la partida de Pablo Bengoechea del club y fue uno de los que estuvo presentes en el mal arranque de año del club blanquiazul. A inicio de año, integrantes del equipo se vieron involucrados en una serie de ‘ampays’ del programa Magaly TV La Firme, siendo uno de los ‘caseritos’ el atacante Jean Deza.

El exjugador blanquiazul habló sobre ello en diálogo con el programa ‘7Novenos’: “Cuando salieron las indisciplinas de Jean Deza me conseguí su número y lo llamé. Hablé con él y le hice ver que si se lo propone puede darle mucho a Alianza Lima, pero que si sigue así va a ser uno más del montón. Es un jugador con condiciones y seleccionable”, reveló Juan Jayo.

Además, habló sobre su salida de Alianza Lima: “Ningún dirigente tuvo la personalidad de decirme a la cara que no iba a seguir. Nunca supe de quién nació la decisión para que no continuara. No me volví a encontrar con Pablo ni con nadie de su comando técnico. Igual estoy agradecido con Bengoechea por la oportunidad que me dio”, afirmó.

Juan Jayo también se refirió a la salida de Pablo Bengoechea del cuadro blanquiazul: “Bengoechea no terminó de decidirse si jugar con línea de 5 o de 4, se puso terco con los 5 al fondo y el plantel nunca entendió por qué el cambio”.

