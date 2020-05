Henry Quinteros fue varias veces campeón con Alianza Lima. La hincha siempre lo recuerda por notables goles que anotaba a los rivales. “Fue dirigido por Jorge Luis Pinto en 1999, con quien tuvo un par de anécdotas donde en una de ellas intervino el patriarca de Los Quinteros”.

El ´pato’ contó a Diario Trome las veces que el profesor Pinto lo fue a buscar. “Fueron dos veces. En la primera tuve que asomarme por la ventana de mi cuarto, en el segundo piso, para que se vaya tranquilo”.

Asimismo, develó que en una de las inspecciones del estratega colombiano ocurrió un pequeño ‘inconveniente’. "Llegó cuando estaba durmiendo y mi papá, que fue un integrante de la Policía de Investigaciones, lo recibió bien plantado y muy serio. “Estas no son horas de visitar a nadie. Y si le digo que está durmiendo, es porque es así”, recordó.

“Al día siguiente, llegando al entrenamiento, el ‘profe’ me llama y me dice: “Mi hijo, se ve que su papá es un hombre correcto. Todo está bien”, agregó.

A punto de ser crema

El otrora mediocampista de Sporting Cristal en 2003 rememoró cuando estuvo cerca ponerme la camiseta de Universitario de Deportes. “Un día me busca Fernando Masías, el presidente ‘íntimo’ de ese momento. Me dijo que íbamos a almorzar con los dos inversionistas que gastaron en mi carta”, comentó.

“Dos exdirigentes de la ‘U’, que prefiero no decir sus nombres, y me preguntaron si me gustaría ir a la ‘U’”, añadió.

Ante la sorpresiva pregunta, Quinteros evocó la respuesta que dio aquella ocasión. “Imposible, porque aparte de ser aliancista, debía ser agradecido con el club al que llegué a los nueve años”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

3 ejercicios básicos para una rutina de Crossfit