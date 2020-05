El ‘negro’ González no olvidó su paso por Alianza Lima: "Alianza me marcó para toda la vida. Lo que viví ahí fue especial y jamás lo voy a olvidar. Jugar en Matute era lo máximo, ese estadio tiembla como pocos en el mundo. Es como la Bombonera y no exagero”.

Asimismo, recordó el partido de Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata, donde Wilmer Aguirre brilló por cuenta propia y Alianza Lima le dio un baile al ‘Pincha’.

“Que tal baile le metimos a Estudiantes, ese día nos salió de todo. Recuerdo que al final del partido la Bruja Verón me dijo ‘negro ustedes son un equipazo’. Ese año teníamos para llegar lejos en la Libertadores pero nos robaron en Chile, jamás lo voy a olvidar”, expresó para el portal Toqueygol

El mediocampista guaraní envió un mensaje al hincha de Alianza Lima. “A los fanáticos de Alianza les digo que yo los llevo en el corazón. Gracias por todo, por su cariño y gratitud”

