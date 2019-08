Selección peruana | Miguel Trauco tras su llegada al Saint Etienne: "El DT quería que jugara sin entrenar"

La llegada de Miguel Trauco al Saint Etienné de la Ligue1 de Francia, ha sido uno de los mejores fichajes de los peruanos en el extranjero. El defensa tarapotino ya debutó en el fútbol francés y se robó los elogios de los comentaristas en su primer partido.

La espera por Miguel Trauco fue de parte de todo el equipo del Saint Etienné, tanto así que el propio jugador reveló qué le dijo su técnico en su llegada a Francia. "Ni bien llegué al club, el técnico ya quería que juegue, incluso sin entrenar. Eso me dejó feliz, me gusta que me valoren", dijo el peruano.

Asimismo, Trauco prometió dejar todo en la cancha con la camiseta del club francés ya que debutó en el primer partido del Saint Etienné. "Realmente estoy feliz porque jugué como titular ni bien llegué a Francia y eso era lo que quería. Ahora solo me queda seguir entrenando muy fuerte para mantenerme de la mejor manera y considero que estoy por buen camino", agregó.

Por último, el 'Genio' contó cómo hace con la adaptación al fútbol europeo luego de su paso por Flamengo. "El cambio fue un cambio brusco para mí, porque la liga francesa se basa en lo físico, acá hay jugadores con talla de 1.90 m y hasta de dos metros. Estoy en esa adaptación y espero ir mejorando con el correr de los partidos", culminó el jugador de la selección peruana

