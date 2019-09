​Christian Cueva y su descargo tras protagonizar pelea: 'Me defendí de una agresión' | VIDEO

Christian Cueva realizó su descargo tras protagonizar pelea en Brasil, el jugador protagonizó un bochornoso espectáculo al enfrentarse a un seguidor del Santos, quien le recriminó de mala manera por el nivel que viene mostrando en el 'Peixe'.

'Me defendí ante una agresión, me defendí ante una persona X, donde me agredió tirándome una botella y quizás yo no me voy a quedar de brazos cruzados o esperar que me revienten la cabeza o haya un sangrado para yo recién reaccionar', comentó Cueva a RPP.

Selección peruana | Christian Cueva protagoniza bronca en Brasil el mismo día que es convocado por Gareca | VIDEO

'Incluso me tomé varias fotos con hinchas del Santos, pero no iba a permitir una agresión. Entiendo al hincha y la situación, pero me veo agredido, pudo ocasionar daño a mi persona', agregó el jugador que ha sido convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana ante Uruguay.

Video | YouTube

Cabe mencionar que Cueva agregó que no se encuentra suspendido por parte de su club el Santos de Brasil, siendo probable que el club todavía no halla notificado al jugador de la selección peruana.

MÁS NOTICIAS

Universitario vs. Alianza Lima: El Bocón te cuenta las últimas noticias del clásico a jugarse en el Monumental

Universitario vs. Alianza Lima: Edgar Gonzales realizó dura comparación entre el Monumental y Matute | VIDEO

Universitario vs. Alianza | Edgar Gonzáles respondió a 'Café' Mendoza tras arrepentirse de jugar por íntimos | VIDEO