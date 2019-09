​Universitario vs. Alianza Lima: Edgar Gonzales realizó dura comparación entre el Monumental y Matute | VIDEO

Edgar Gonzales fue contactado previo al clásico del fútbol peruano entre Universitario vs. Alianza Lima y no se guardó nada, el paraguayo exjugador de Alianza Lima realizó una comparación entre el Estadio Monumental y el Estadio Alejandro Villanueva que no dejará contento a ningún hincha de Universitario de Deportes.

Video | UCI

'En Matute se siente más la presión porque las graderías están más cerca al campo, en la cancha de Universitario los hinchas están más lejos y por eso no se siente tanta la presión. A ello se suma que el técnico Pablo Bengoechea tiene una mentalidad aguerrida y tiene muy buenos jugadores del mediocampo para arriba, es por ellos que es importante mantener la calma', sostuvo Gonzales en conversación con el programa Menú Deportivo vía UCI Noticias.

El ex votante paraguayo que vistió la casaquilla de Alianza Lima la temporada 2009-2012, llegando a jugar dos clásicos del fútbol peruano en el Monumental. 'No me arrepiento de haber vestido la casaquilla blanquiazul, inclusive cuando estuvimos 6 meses sin cobrar, nosotros los más grandes tratábamos de buscar la forma de hacer la “guita”, de poder juntar para que los chicos puedan tener para sus pasajes, para mi cayó profundo el cariño y también a mi familia', agregó.

