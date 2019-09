​Universitario vs. Alianza | Edgar Gonzáles respondió a 'Café' Mendoza tras arrepentirse de jugar por íntimos | VIDEO

Universitario vs. Alianza Lima | Edgar Gonzáles le respondió fuerte al 'Café' Mendoza tras arrepentirse de jugar por íntimos. Paraguayo aseguró que vestir la camiseta de Alianza Lima es un privilegio que no cualquiera puede tener y que siempre lo acompañará gracias al cariño recibido de la gente.

'No me arrepiento de haber vestido la casaquilla blanquiazul, inclusive cuando estuvimos 6 meses sin cobrar, nosotros los más grandes tratábamos de buscar la forma de hacer la “guita”, de poder juntar para que los chicos puedan tener para sus pasajes, inclusive en vez de yo enviar plata para Paraguay, yo pedía plata para que me envían del negocio que tengo acá. Ni ahí, ni en ningún momento pasó por mi cabeza un arrepentimiento de que haya jugado en Alianza. para mi cayó profundo el cariño y también a mi familia', aseguró Edgar Gonzáles a UCI Noticias.

El 'guaraní' supo ganarse el cariño de la hinchada de Alianza Lima en base a sacrificio dentro del campo de juego, nunca dejaba una pelota por perdida y siempre metía hasta el último minuto.

