Alianza Lima | Kevin Quevedo exige impresionante salario y una condición para renovar con 'blanquiazules'

Kevin Quevedo es el jugador más relevante que ha tenido Alianza Lima durante la temporada, pero también el que más dolores de cabeza le ha dado al club en los últimos días con el tema de su renovación.

Resulta que las negociaciones para renovarle a Kevin Quevedo aún no llegan a buen puerto. Desde el club afirmaron “Quevedo finaliza su contrato y estamos tratando de renovarlo. Estamos en negociaciones y tenemos la mejor voluntad para que se de todo de la mejor manera”, sin embargo, el problema pasa por el tema económico.

EL BOCÓN pudo conocer que el padre de Kevin Quevedo, quien es su actual representante, le ha pedido a Alianza Lima que aumente el salario del delantero a 25 mil dólares mensuales, quien actualmente gana 9 mil dólares al mes. Esta condición lo colocaría como el jugador mejor pagado de todo el plantel.

Por ahora, Alianza Lima no acepta -ni aceptará- esta condición de Kevin Quevedo, pues es una pretensión a la que el club no está dispuesto a acceder, no está en los planes pagarle tanto a un jugador.

De otro lado, en Fox Sports informaron lo siguiente: "Aparentemente, el padre del jugador tiene un acuerdo con un empresario, porque han llamado de clubes del extranjero a Alianza para preguntar si ellos han otorgado poder para negociar por el jugador. Se presume que ya hay un acuerdo con un empresario para ofrecer a Kevin Quevedo. Ya lo han ofrecido a clubes de Europa", indicó Peter Arévalo.

