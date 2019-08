Alianza Lima | Fox Sports revela que Kevin Quevedo no negociará su renovación y ya fue ofrecido a Europa | VIDEO

Fin de las negociaciones. Según informaron en Fox Sports Radio Perú, Kevin Quevedo no renovará su vínculo con Alianza Lima y para el 2020 su futuro estaría en el 'Viejo Continente'.

"Con el papá de Kevin Quevedo no dialogan más, porque el padre se ha puesto en una posición cerrada y no tiene intención de ningún tipo", indicó Peter Arévalo en Fox Sports Radio Perú.

Además, indicó que "Aparentemente, el padre del jugador tiene un acuerdo con un empresario, porque han llamado de clubes del extranjero a Alianza para preguntar si ellos han otorgado poder para negociar por el jugador. Se presume que ya hay un acuerdo con un empresario para ofrecer a Kevin Quevedo. Ya lo han ofrecido a clubes de Europa", añadió Peter Arévalo.

Por su parte, Eddie Fleischman fue crítico con el padre de Kevin Quevedo, indicando que debió existir honestidad en las negociaciones: "Hay un tema de franqueza y honestidad. El padre debió decir que lo mejor es esperar a que termine el año porque hay algo mejor para su futuro. Dilo de frente, no mesas. Cuando la intención no está, no sigas con reuniones que estiran todo y sin sustento", afirmó el periodista.

Este fin de semana ante Cantolao, Kevin Quevedo podría volver a la titularidad con Alianza Lima, que perdió por 3 a 1 en la última fecha ante César Vallejo. En la presente temporada suma 11 goles y es el goleador del equipo.

ALIANZA NO NEGOCIARÁ MÁS CON EL PADRE DE QUEVEDO#FOXSportsPeru | @arevalosport12 y la información sobre las tratativas entre el jugador y el club. pic.twitter.com/JimkBUU0MV — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 22, 2019

