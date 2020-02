Sobre sus pies estará la responsabilidad de generar la mayor cantidad de ataques posibles en tienda crema. Luis Urruti reemplazará a Alberto Quintero por la banda derecha de Universitario de Deportes, ya que el panameño sufrió una dolencia en el muslo derecho y no entrenó por precaución.

Universitario vs. Cerro Porteño | Luis Urruti se mete al equipo titular para el duelo por Copa Libertadores

Durante los trabajos de ayer en Campo Mar, el ‘Chiquitín’ comunicó su incomodidad muscular al comando técnico de Universitario, que no lo pensó dos veces y ordenó al cuerpo médico revisar al futbolista. Si bien su estado no es grave, no formó parte de los trabajos en espacio reducido con el resto de sus compañeros.

Gregorio Pérez decidió que Luis Urruti sea el titular. Su función será desbordar por su zona y asociarse con Donald Millán y Jonathan Dos Santos. De igual manera, el DT crema tendrá a Quintero en el banco de suplentes para usarlo cuando crea conveniente.

