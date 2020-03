Carlos Zambrano: Hinchas de Boca Juniors se rinden ante el ‘Kaiser’ tras su debut

Hinchas de Boca Juniors se rindieron ante Carlos Zambrano tras su debut con los ‘xeneizes’ en la Copa Libertadores, los comentarios en las redes sociales reflejaron que el ‘Kaiser’ terminó con nota aprobatoria su primer juego oficial como titular.

“Gran doble corte de Zambrano Primero despeje y después un punteo de atrás. Buen debut del peruano”, “Me en listo detrás del Kaiser Zambrano. Hace 15 años que Boca no tenía centrales de nivel” o “No me gusta apurarme, pero hoy lo voy a hacer. Zambrano es una gran incorporación. Si no es así, que Dios y la patria me lo demande”, fueron algunos de los comentarios se circularon en redes sociales.

Un tiro libre de Robert Hernández (54′) dio a Caracas FC un empate 1-1 ante Boca Juniors en el inicio del Grupo H de la Copa Libertadores 2020. Los argentinos se pusieron en ventaja gracias a Ramón Ábila (25′), pero la pintura del atacante local sentenció la paridad final.

Carlos Zambrano cumplió cuando estuvo en el campo, salvó su portería y supo mantener el orden en la primera línea. Cabe recordar que el conjunto de Miguel Ángel Russo afrontó la cita con un equipo alternativo, guardando futbolistas para la definición de la Superliga argentina, el próximo sábado, con la última jornada.

