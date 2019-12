Como se sabía, Tiago Cantoro tenía todo para ser prestado a otro club por el tema de cupos de extranjeros en Universitario de Deportes. Pues bien, fue el propio Jean Ferrari quien confirmó las especulaciones y señaló que el ‘Torito’ será el “sacrificado” para poder traer a un zaguero central.

“Ayer tuvimos una conversación con Alberto Rodríguez, en donde él optó por no aceptar seguir las negociaciones. No vamos a forzar absolutamente nada, cuando un futbolista no quiere estar en un lugar lo mejor es abrirle la puerta y le deseamos lo mejor”, dijo Jean Ferrari en Radio Ovación.

“El profesor quiere traer un central extranjero y en ese sentido el sacrificado será Tiago Cantoro. Tenemos que ver lo del préstamo de él para poder traer a un zaguero”, añadió el gerente crema.

De otro lado, quien será el central que llegará al cuadro crema es Federico Alonso. El jugador uruguayo habló sobre su llegada al club crema: “Hablé con Gregorio Pérez. Estamos un poco ansiosos ya por los pasajes para poder viajar. En la tarde se va a resolver”, dijo el futbolista a Fútbol Como Cancha de RPP.

