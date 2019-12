Alberto Rodríguez no será jugador de Universitario en la temporada 2020, tal y como lo afirmó Jean Ferrari. Esto haría que el ‘Mudo’ esté a un paso de ser anunciado como nuevo jugador de Alianza Lima, club con el que ya habría cerrado un acuerdo para ser refuerzo de cara a la Copa Libertadores 2020. Gregorio Pérez, técnico de los cremas, habló sobre el tema.

“Va a ser él quien determinará su propio destino a dónde va a ir. Yo hice lo que tenía que hacer porque me parece que todavía es un jugador importante, que puede aportar experiencia, pero la decisión pasa por parte de él. Si quiere estar en la U o quiere irse a otro equipo, son decisiones respetables. A mí me gustaría definirlo ya para ver qué pasa. Se ha tomado su tiempo porque está dentro del contrato, hasta el 31. Si decide ir a otro lado y no en la U es porque se siente mejor, porque tiene un mejor contrato y que le vaya bien. Esto es fútbol", indicó Gregorio Pérez para TV Perú.

Al ser consultado sobre qué opina si lo ve con la camiseta de Alianza Lima, Gregorio Pérez lanzó una frase contundente: “Vaya a donde vaya es una decisión de él, no me interesa”, afirmó el actual entrenador del cuadro crema sobre el futuro del ‘Mudo’.

#EXCLUSIVA de 'TODO FÚTBOL' @noticias_tvperu - @tvperupe │ Gregorio Pérez habló sobre la posible marcha de Alberto Rodríguez a #AlianzaLima. El técnico de #Universitario señaló que habló con el defensor, pero lo que haga de ahora en adelante, ya no le interesa.

Recordemos que Gregorio Pérez contaba con Alberto Rodríguez dentro del once titular de Universitario de Deportes, pues lo alineó en el equipo principal en el primer duelo de práctica, donde golearon 3-0 a la Reserva.

