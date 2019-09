Sporting Cristal vs. Municipal: gol del 'Chorri' Palacios para el 1-0 de los rimenses en Huacho | VIDEO

MIRA | Sporting Cristal vs. Municipal | Celestes consiguieron una mínima ventaja sobre Municipal en la séptima jornada del Clausura de la Liga 1 gracias a Cristian Palacios, quien se reencontró con las redes este domingo en Huacho al anotar la primera conquista del compromiso.

Video | Gol Perú

Sporting Cristal vs. Municipal | Así formaron

Deportivo Municipal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, D. Cabrera, A. Zela, A. Torres, C. Flores, A. Torres, R. Buitrago, P. Larrauri, J. Bogado y M. Succar.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, H. Calcaterra, J. Cazulo, C. Gonzales, C. Palacios, C. Ortíz y C. Olivares

