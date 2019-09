Luis Abram apoyará económicamente a futbolista que fue abandonado por Comerciantes Unidos tras lesión | VIDEO

Luis Abram se ha ganado a pulso un lugar en la selección peruana. Es el futbolista peruano que silenciosamente ha ido ganándose la confianza de Ricardo Gareca, luego que en Vélez Sarsfield se consolide como titular en el equipo hoy dirigido por Gabriel Heinze.

Hoy, Luis Abram va más allá de los campos de fútbol y también se impone como una persona con un gran corazón, después que el futbolista Luis Rivas confiese que el lateral de la selección peruana lo ayudará con la operación que se realizará luego de romperse los ligamentos.

"Luis es como mi hermano, lo conozco desde que estábamos en la selección Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20. En Sporting Cristal también. Él se ha acordado de mí, me ha llamado y me dijo que me iba a apoyar. Ahora sé que le está yendo bien, en la selección mayor. Estoy feliz por él", manifestó el popular 'Coto' al programa de Facebook, "Gamarrita entra al área".

"Me sorprendió porque en verdad yo no esperaba que se acuerde o que me escriba. No esperaba algo así. Estoy muy agradecido con lo que está haciendo por mí", acotó.

¿Qué pasó con Luis Rivas en Comerciantes Unidos de la Liga 2?

"Me lesioné en una pelota dividida en la segunda fecha de la Liga 2 en el partido ante Unión Huaral. Eso fue en mayo", contó Luis Rivas de 23, quien integró una selección peruana Sub 17 en entrevista para el programa La Hora de Lalo de radio Ovación.

"Quiero dar a conocer mi caso. Que todos se enteren que estoy casi cuatro meses lesionado y hasta ahora no puedo operarme. Hago terapias pero hasta que no me opere no puedo avanzar con mi recuperación", agregó el futbolista, que realizará un torneo relámpago este 14 de septiembre en Los Olivos.

