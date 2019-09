Selección peruana | Wilder Cartagena explicó por qué dejó de ser llamado a la 'Bicolor' | VIDEO

Wilder Cartagena era un recurrente convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. Estuvo en la última parte de las Eliminatorias a Rusia 2018 y fue parte del pantel que jugó el Mundial. Sin embargo, desde su regreso al fútbol peruano no volvió a ser llamado.

El volante de Alianza Lima estaba ilusionado con la posibilidad de jugar la Copa América con la selección peruana, hasta fue parte de la lista preliminar, pero no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

En una entrevista con Fox Sports Radio Perú, Wilder Cartagena explicó la razón por la que ya no ha sido convocado a la selección peruana.

"Creo que me descuidé un poco en el aspecto físico, no estaba como la Selección requiere que uno esté. Hace unos meses sentía que había bajado mi nivel físicamente, pero actualmente lo he recuperado, me siento bien", dijo.

"TENGO QUE PONERME MEJOR FÍSICAMENTE PARA VOLVER A LA SELECCIÓN"#FOXSportsPeru | Wilder Cartagena habló sobre una de sus falencias. pic.twitter.com/GdrE5eNQfq — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) September 13, 2019

