El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados para la fecha triple de Elimiantorias al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, un periodista de ESPN se salió de la línea y le preguntó al ‘Tigre’ sobre el fichaje de Lionel Messi por el PSG y lo comparó con su pase de Boca Juniors a River Plate en su etapa de futbolista.

“No sé si el rival del PSG. Messi no se fue del Barcelona al Real Madrid. Es más criticable lo que pasó conmigo. No tiene nada que ver la comparación en ese aspecto”, dijo Ricardo Gareca.

“No me gustó que haya ido al PSG, pero respeto a Messi. Me gusta él como jugador y si decidió irse, él creyó que es lo más conveniente. Me hubiese gustado que termine su carrera en el Barcelona”, comentó sobre el futbolista argentino.

