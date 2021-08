En la previa del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, Roberto “Foca” Farfán, ex delantero que jugó en ambos equipos, dio una amplia entrevista al diario El Comercio, donde entre varios temas, recordó su excelente amistad con Cuto Guadalupe y bromeó sobre el mediático éxito del exfutbolista por estos tiempos. Incluso, se animó a contar una peculiar anécdota de cuando compartían concentraciones en la “U”.

—¿Tu mejor amigo en el fútbol es Lucho Guadalupe?

No somos amigos, somos hermanos. Son años de amistad, muchas cosas en común, aparte es padrino de mis hijos, es terrible conmigo. Estoy feliz por todo lo que le está pasando.

—Con la fe, el cutismo, enviando mensajes a Lapadula, Cueva, sale en todos lados…

Sí, incluso me ha dejado un poco olvidado. La otra vez salió con Lapadula, no sé qué está pasando con mi ‘compadre’. Voy a tener que publicar la foto cuando me besaba en la boca. La voy a publicar para que le baje un poco.

—¿Un anécdota de concentración con ‘Cuto’?

¡Uy, con mi ‘compadre’! No quiero destruirlo... Esta es buenaza. Estábamos concentrados en el hotel Ariosto, yo compartía cuarto con mi ‘compadre’, el técnico era José Basualdo. Después de la cena nos vamos a dormir, ya eran como las diez de la noche y todos teníamos que dejar la llave puesta en la puerta, ya que a veces pasaban a revisar. Entonces, antes de dormir, le digo que voy a fumarme un cigarrito para relajarme, pero me botó al baño. Apenas terminé, me eché perfume para que no huela. De repente abren la puerta, y era el preparador físico del equipo, pero no había preguntado nada, hasta que mi ‘compadre’ dijo: ‘Farfán es el que fuma’ . ¡Qué! Me echó sin que le pregunten, me metió en cana en ‘one’. Muy mal, nunca me voy a olvidar de esa anécdota (risas).

