El exfutbolista Oscar Ruggeri criticó a Luis Advíncula por estar de vacaciones mientras la selección peruana juega la Copa América y se negocia su pase a Boca Juniors.

“Yo no entiendo algunas cosas, a mí me cuesta entender. Advíncula que no termina con el Rayo, dale ¿Cuándo terminó con el Rayo? Sabes cómo lo llamo al de la Selección y le digo ponme en la lista que yo termino el partido del Rayo y me voy para allá”, dijo en Fútbol 90 de ESPN.

“Con Perú, con todo lo que sea arriba de un barco. Sabes el tiempo que va a tener después arriba del barco (cuando esté retirado). La verdad no entiendo me extraña porque son jugadores de selección, y me extraña el pensamiento. De jugar Copa América, de Boca, de Copa Libertadores”, agregó.

El conductor del programa ‘Pollo’ Vignolo intentó justificar el accionar de Advíncula señalando ‘por ahí está quemado’. Y Ruggeri pegó nuevamente: “Pero qué quemado ¿Quemado de qué vas a estar? Feliz de la vida que ascendió, quemado si no ascendía”, finalizó.

