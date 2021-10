Jefferson Farfán ha vuelto a ser noticia y no por sus goles con Alianza Lima. Esta vez, medios de espectáculos revelaron que armó un tonazo con orquesta e invitados para celebrar sus 37 años, con lo que rompió los protocolos de seguridad por el Covid-19. Sin embargo, según el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino, quien conversó con El Comercio, no habría roto ningún protocolo, razón por la que no sería sancionado. Por ello, no peligra su actuación en la final de la Liga 1. Además, este viernes será convocado sin problemas por Ricardo Gareca a la selección peruana para los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias.

Jefferson Farfán no rompe la burbuja por primera vez. Hace unos meses, también rompió los protocolos al tomarse fotos sin mascarilla con unos hinchas en un restaurante. Luego de su versión y tras la viralización de las fotos en redes, Farfán no fue sancionado en Alianza Lima, aunque se habló de una sanción interna y hasta salarial. Esta vez, Farfán realizó un fiestón para celebrar sus 37 años. Fiesta en la que hubo orquesta y muchos invitados pese a las restricciones sanitarias por seguir en pandemia debido al Covid-19.

Farfán y casos anteriores

“No está contemplado que el romper el protocolo te impida jugar o no puedas contratar”, le dijo Baldovino a El Comercio. Es decir, por esta razón no sería sancionado. Además, Farfán no estuvo convocado para el reciente partido con Cristal y no será convocado para el duelo de este viernes ante Cienciano, por lo que técnicamente no rompió protocolos.

Eso sí, en el reinicio del fútbol la temporada 2020 el respeto a los protocolos fue más estricto e incluso clubes optaron por despedir a futbolistas que eran ampayados o que rompían los protocolos por fiestas en medio del torneo.

Según diversos medios brasileños, Paolo Guerrero ha solicitado rescindir su contrato de mutuo acuerdo. Alianza Lima ya se encuentraría indagando para ver la posibilidad de contar con delantero en el 2022.

