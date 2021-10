El retorno de Jefferson Farfán al fútbol peruano engalanó la Liga 1 y a Alianza Lima, pero también demostró que una llegada al medio local no descalifica a nadie para la selección peruana. Los años pasan y el final profesional se acerca, por eso -por ejemplo- Paolo Guerrero se ha convertido en los últimos días en uno de los grandes deseos de Alianza Lima, donde sueñan con juntar al “Depredador” y la “Foquita” para la temporada 2022. Así como el capitán de la bicolor, otros jugadores foráneos podrían coquetear con una posible llegada al medio local. Tal es el caso de jugadores como Cristian Benavente, Paolo Hurtado y hasta Carlos Zambrano.

La ilusión de ver a Guerrero

Paolo Guerrero nunca jugó en el fútbol peruano y hoy, a sus 37 años, su llegada parece más cercana que nunca a Alianza Lima. El delantero padece de lesiones y ha entrado a la última etapa de su vida profesional, ya desligado del Inter, se encuentra en Alemania en medio de una solución para su lesión a la rodilla. Paolo Guerrero podría llegar a Alianza Lima este 2022 con 38 años para buscar un retiro glorioso con títulos locales y tentar la Copa Libertadores junto a Jefferson Farfán.

¿Un “León” por Matute?

Carlos Zambrano volvió a la selección peruana, aun sin contar con un buen presente en Boca Juniors, donde no es titular y desde su llegada fue muy cuestionado. No es muy alucinante pensar en una posible llegada a Alianza Lima para la temporada 2022 por dos razones: tiene 32 años y en Boca no parece estar en los planes para el 2022. Además, Zambrano siempre declaró su cariño por Alianza Lima. A eso se suma la posibilidad de alcanzar la gloria antes del retiro con el título local y al formar parte de un súper equipo junto a Farfán y Guerrero para pelear la Libertadores.

Paolo Hurtado, una posibilidad

Paolo Hurtado tiene ya 31 años y actualmente juega por Unión Española de Chile, un club que no está nada por encima de Alianza Lima, club al que podría llegar este 2022 bajo la base del súper equipo para pelear la Libertadores. El atacante estuvo mucho tiempo sin jugar y las lesiones continuas hacen difícil de que vuelva a dar el salto a Europa.

Una opción para el “Chaval”

Cristian Benavente ha tenido un 2021 para el olvido. Lleva casi ocho meses sin jugar un partido oficial y por ende, está más que descartado en la selección peruana. ha intentado dejar el Pyramids FC de Egipto, pero no ha encontrado equipo y lleva años sin lograr la consolidación anhelada en Europa, ni en una liga menor. Es cierto, en varias ocasiones ha descartado llegar al medio local. Aunque con 27 años y un año terrible, no suena como tan mala idea llegar al medio local, alcanzar la ansiada consolidación y lo más importante, sumar minutos y rendir al máximo para ser observado por Ricardo Gareca en la que podría ser su última Eliminatoria pensando en el siguiente mundial e incluso en la posibilidad de Qatar 2022, que ahora se jugará en noviembre del próximo año. Eso, si clasificamos, claro.













