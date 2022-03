A sus 42 años, el “Negro” González, exjugador paraguayo de Alianza Lima, en el año 2009 al 2012, distribuye su tiempo entre su complejo de fútbol para menores, su fábrica de hielo y distribuidora de carne, en Santa Rita, ubicada a doscientos cincuenta kilómetros de Asunción. En la previa del Perú-Paraguay, analizó el encuentro en charla con EL BOCÓN y destacó el juego de la selección peruana, en especial del “Bambino” Gianluca Lapadula. “Si Perú gana, jugará el repechaje por ir al Mundial, pero si lo hace Paraguay, regresará a mi país a jugar una pichanga”, así abrió el diálogo el guaraní.

¿Cuál es la motivación de una selección eliminada al Mundial?

Defender la camiseta de su país es un honor. El jugador paraguayo no querrá perder un partido, así no se juegue a nada. Además, es una vitrina, te verá todo el continente. Si hacen un buen partido, tienen la chance de ser vendido a un club más grande.

¿Qué te sorprende del juego de Perú?

El profesor Ricardo Gareca ya lleva siete años con Perú, ya saben a lo que juegan. Ahora aparece un jugador letal, como Lapadula. Hoy día tienen recambio, pero juegan el mismo sistema. Es la fortaleza del técnico. El jugador peruano es uno de los mejores del mundo, pues saben con la pelota. La selección peruana es respetada. Conozco la hinchada de Perú, que es bien fanática, así que será una caldera, el estadio Nacional.

Hablando de Gianluca Lapadula. ¿Qué te parece su juego?

Siempre sale del campo con una lesión, es un jugador de choque, molestoso, y hace gol.

¿Qué conceptos tienes de los volantes de primera línea de la “Blanquirroja”?

A mi me sorprende Renato Tapia. Es un volante mixto, que llega y sabe con la pelota. Dinámico. Por algo está en Celta de España.

¿Ricardo Gareca debería continuar con Perú?

Encontrar un técnico como Ricardo Gareca respetado será difícil. Además, ya tiene un estilo de juego Perú. Será muy importante extender la continuidad de Gareca. Dios mediante que sea su segundo mundial con Perú.

¿A qué se debe la irregularidad campaña de Paraguay?

Hubo un capricho dirigencial con el técnico Eduardo Berizzo, quien vino de Europa. No conocía al jugador paraguayo, su idiosincrasia. Un técnico ideal era uno del fútbol paraguayo. Berizzo perdió muchos puntos, se encaprichó con jugadores que no rendían. Tampoco arriesgaba. Había momentos que nosotros no queríamos ver los partidos de la selección, eran aburridísimos. Después, teníamos la esperanza que contraten a un técnico que dirija en el fútbol paraguayo, pero trajeron a Barros Schelotto. Siguieron con los mismos convocados. Ahora, sin presión, empezaron a convocar a jugadores nuevos.

¿Qué técnico te hubiese gustado para la “Albirroja”?

Gustavo Costas, “Chiqui” Arce, de nuevo. Rodrigo López, que salió campeón con Olimpia. Los que técnicos con que Paraguay clasificó a un Mundial fueron extranjeros, pero que trabajaron en el fútbol paraguayo, como el “Tata” Martino, Sergio Markarián, Paulo César Carpegiani. Hoy en día, Paraguay no ha clasificado a tres mundiales.

Cambiando de tema. ¿El “Zorrito” Aguirre sigue con vigencia a los 40 años en Alianza?

Suelo hablar con él. Le digo es que es pesado, ya que sigue jugando. Debe quedarse en su casa y darles oportunidad a los jóvenes, pero me responde que tiene cuerda para rato (risas).

Hernán Barcos, tu excompañero, campeonó y salió elegido el mejor jugador en Liga 1…

Sí, jugué con él en Guaraní. Hizo bien Alianza al traer a Barcos, es un referente positivo para el fútbol.

Búfalo Ovelar, sigue haciendo goles y está líder con Municipal…

Yo estoy pensando en ponerme nuevamente los chimpunes y volver a jugar en el Perú.





