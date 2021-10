Era mayo del 2015 y Gustavo Dulanto jugaba en Universitario de Deportes, pero tenía puesta la mente en la selección peruana. Destacaba en el equipo crema y sentiría por primera vez la emoción de ser convocado a la blanquirroja, aunque el llanto de alegría posteriormente se convertiría en lágrimas de impotencia. Gustavo Dulanto, defensa de moda por su increíble presente en el Sheriff Tiraspol, es también uno de los más sugeridos para ser convocado este viernes con miras a la siguiente fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Pero esta es la historia de aquel 2015.

“Yo estaba durmiendo y unos amigos me llamaron para decirme que estaba convocado pero no me la creía. En las redes sociales vi que la gente me estaba felicitando y me puse a llorar, es un sueño de niño”, contó aquella vez a los medios Gustavo Dulanto, luego de enterarse de su convocatoria a la pre lista para la Copa América 2015.

Es cierto, Gustavo Dulanto había llorado de emoción, de felicidad, aunque días después esas mismas lágrimas se traducirían en tristeza e impotencia, pues quedaría fuera de la lista final de la selección peruana para esa Copa América. Este 2021 vuelve a tener la oportunidad de estar convocado, sabe que las chances son pocas, pues pese a su buen momento en el Sheriff y su participación en la Champions League, el técnico Gareca prefiere consolidar un equipo ya formado para disputar la recta final de las Eliminatorias.

Gustavo Dulanto fue partícipe de la histórica victoria del Sheriff en casa del Real Madrid (2-1) en la última fecha por la fase de Grupos de la Champions League. Este martes 19 visitará a otro grande de Europa, el Inter de Milán, ante el que espera seguir haciendo historia y asegurar por lo menos un cupo a la fase final de la Europa League, que para el modesto equipo de Moldavia ya es épico.

LEE ADEMÁS

Christian Cueva vs Cristian Benavente: ¿El triunfo del ampay sobre la disciplina?

Gian Marco confesó que se separó de su esposa hace un año y medio

José Velásquez pega a Trauco por pedir camiseta a Messi: “Me parece ridículo, peor en una derrota”

Revelan supuestos chats de Icardi y la China Suárez: la razón de la ruptura con Wanda Nara