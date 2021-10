Cuando alza la voz, las paredes tiemblan. Cada comentario saca ampolla. No tiene filtro, pero aclara que, no lo hace con mala intención, menos por envidia. “Expreso lo que pienso, guste o no, siempre he sido directo”, asegura el “Patrón” Velásquez, el último caudillo temperamental que tuvo la selección peruana.

La derrota en Buenos Aires, el tema a consultar, pero hizo un paréntesis en dos pasajes del encuentro contra Argentina que llamaron su atención: el penal errado por Yoshimar Yotún y la pedida de camiseta de Miguel Trauco a Lionel Messi, finalizado el partido.

Además, el ex mundialista de Argentina 78′ y España 82′, habló como Embajador de Alianza Lima, destacó la campaña del equipo del pueblo y reveló el jugador del once de Carlos Bustos que sigue el milímetro: Ricardo Lagos.

Luego de la derrota en Buenos Aires, la selección peruana figura en la penúltima posición de las Eliminatorias Qatar 22, con once puntos, a falta de seis fechas...

Ojalá que podamos clasificar, sería muy desastroso no participar seguido en otro Mundial, como lo hace Brasil, Argentina, Uruguay. Estamos por debajo de Brasil y Argentina, pero a la hora del enfrentamientos siempre ha habido sorpresas.

Miguel Trauco pidió la camiseta a Lionel Messi, Alexander Callens también, pero el argentino ya había quedado con el lateral izquierdo...

Cambiar camiseta me parece ridículo. El mejor del mundo ha sido Pelé, después salió Maradona, ahora sigue Messi, pero el campeón del mundo está vivo. Es el rey, el jefe, es el mejor del mundo de todos los tiempos.

¿A Pelé le pidió, alguna vez, intercambiar camiseta?

No, en dos oportunidades jugué en contra Pelé. Eso de cambiar camiseta no me parece, y peor en una derrota.

¿Cómo se siente cuando observa sus partidos con la selección peruana?

Tengo sensación de regocijo, pensar que han pasado muchos años, y la gente sigue recordando a nuestra época con Cubillas, Cueto, Muñante, “Pitín” Zegarra, un montón de personas. Son referentes todos ellos, que jugaron por la selección gratuitamente. Estuve seis años jugando como profesional ganando quinientos soles. Entonces, una injustica total, a pesar que estaban los mejores jugadores a nivel de selección.

¿Qué pasa por la cabeza de un jugador al patear un penal?

El que hace remate del penal entra súper nervioso. Nadie me puede decir lo contrario. Esos nervios, prácticamente, demoran quince minutos para que desaparezcan, por eso no mantienes una regularidad por no interiorizar los nervios.

Lo decía por Yoshimar Yotún y el penal fallado ante Argentina...

Son los nervios. De repente piensa hacer una cosa y sale otra. Los nervios son determinantes.

¿Falló algún penal?

Yo prácticamente no ejecutaba penales. Cubillas era el que los pateaba, y a veces, Oblitas. Recuerdo que Teófilo falló un penal ante Colombia, en las Eliminatorias 81 para el mundial España 82.

Se sintió mal, no volvió a patear penales, jamás. Después de ese partido no siguió jugando, por el tema psicológico. El mejor del mundo siente nervios, es natural.

Christian Cueva también sintió esos nervios, pues no quiso ejecutar el penal...

Por los nervios. Él ya había fallado, así que optó por no ejecutar otro penal.

¿Qué siente haber sido nombrado como uno de los Embajadores de Alianza Lima?

Los referentes son pocos. No pasan de cinco: Cubillas, “Pitín” Zegarra, Cueto, Duarte y mi persona, quienes somos referentes de la institución. La parte dirigencial tiene que preocuparse por esos cinco para hacer una programación a nivel de nuestro país, dentro de todos los hinchas. Alianza es el Perú, así siempre ha sido el dicho de Alianza, se mantiene hasta el día de hoy. Hay chicos que no nos vieron jugar, pero felizmente hay videos. Al menos cuando juega la selección, pasan los partidos de los que han participado antes.

Alianza Lima tocó fondo, con el descenso del 2020, pero hoy el presente es más que alentador, está por ganar el título de la Fase 2...

Están en su mejor momento, en primer lugar e invictos, jugando buenos partidos, siempre en aumento, van mejorando partido a partido, y eso ha sido muy importante. Da alivio, pues se han mantenido en primer lugar desde el inicio. Si faltara Alianza Lima en el campeonato, la gente no iría a los estadios, aunque estamos en pandemia. Ahora han clasificado a la Copa Libertadores, así que esperemos que jueguen por los primeros lugares.

¿Qué jugador de Alianza Lima le llama la atención por su juego?

El lateral izquierdo, Ricardo Lagos. Es un chico bastante inteligente para jugar, está joven. Sube y baja, siendo lateral, entonces, está haciendo lo correcto, y mantiene una regularidad en su juego.

Estuvo en microciclos de la selección peruana....

De hecho sí o sí jugará en la selección. Está haciendo un buen trabajo durante muchos partidos. Pienso que deben llamarlo, es uno de los pocos que tiene la talla para jugar en la selección.

¿Le recuerda su juego a algún ex compañero?

No, los jugadores buenos son distintos. No hay un jugador que tenga la misma característica, todos son diferentes. Todos tienen sus virtudes de juego. En el fútbol, ha habido jugadores extraordinarios a nivel mundial.