Falló en una. Un hincha del fútbol decidió juntar algunos billetes y apostar 700 soles a una jugada combinada que incluía la primera final de Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Este usuario en redes sociales mostró toda su jugada y la publicó en redes sociales, sin embargo, fue burla para todos sus seguidores al final del partido.

Y es que el Alianza Cristal terminó con un triunfo ‘blanquiazul’ gracias al gol de Hernán Barcos y por ello, ‘malogró' la gran jugada combinada que realizó el apostador y dejó de ganar más de 3000 soles.

Los partidos que incluía la jugada combinada en la apuesta fue: Manchester City vs. Everton y Granada vs. Real Madrid, además, el último partido -para sellar la ‘cuota ganadora’- fue el Alianza Lima vs. Cristal.

La imagen del boleto se convirtió rápidamente en viral en redes sociales y muchos usuarios le recordaron que debió apostarle a cantidad de goles más no al ganador del partido.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partidazo que contó con la presencia de hinchas en las tribunas. Un gol de Hernán Barcos bastó para que los íntimos se quedaran con el primer partido de la final que les da una ligera ventaja en su afán de proclamarse campeón de la liga 1 Betsson 2021. En el siguiente video, te mostramos las jugadas más espectaculares que nos regaló este gran partido jugado en el estadio Nacional.