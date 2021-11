Jefferson Farfán ingresó en la victoria de Alianza Lima sobre Sporting Cristal por 1-0 en la primera final de la Liga 1 y dejó una gran jugada en el partido que ha sido muy comentada.

La ‘Foquita’ le hizo un ‘sombrerito’ a Omar Merlo como recurso para sacarse la marca del defensa de Sporting Cristal y, tras el partido, Roberto Guisazola elogió la jugada de Jefferson Farfán.

“No me puedes picar así la cebolla. No no no mi pay”, escribió el excompañero y amigo de Jefferson Farfán en Alianza Lima.

Farfán.

