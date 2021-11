Jugador con esquina, de barrio, nacido en el corazón de La Victoria. Apodado “Arrocito” y también “Wally”, en alusión al goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz. Se trata de Alexander Sánchez, quien a sus 38 almanaques, confesó a El Bocón su deseo se seguir divirtiéndos en una cancha. “El talento continúa intacto”, nos cuenta con un poco de sazón y barrunto.

Disfrutar del fútbol de sus excompañeros Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre en su regreso al equipo de sus amores, es motivo de aplauso para el jugador bicampeón con los íntimos en las temporadas 2003 y 2004, quien también estuvo cerca de volver a casa.

¿Qué faltó para regresar a Alianza a inicios del 2021?

No hubo más acercamiento. Quedó en stand bye. Deseaba regresar a casa. Fue cuando Alianza se preparaba para Liga 2, todavía no salía la resolución del TAS.

¿Te preparas para Liga1 o Liga 2?

Me preparo para jugar Liga1, es prioridad. Veo cada jugador, de mi edad, y me sorprendo de su calidad. Después nos quieren pesetear. Y cuando requieren para Liga2, solo llaman para salvar al equipo, cuando el barco está hundido, pero después, ayayay.

¿Ningunean a los experimentados?

Nos menosprecian. Hasta los empresarios dicen: ya estás viejo. Pero ellos se acercan cuando eres una mina de oro, a los 17 o 18 años. ¿Y cuándo tenías 12 años? Hoy se agrupan para manejar el fútbol peruano. Los grandes ganan campeonatos y salvan del descenso, pero no quieren darse cuenta.

¿Alianza recobró su juego con el regreso de Farfán?

Cuando campeonó con Bengoechea no me gustaba. Veía su estilo de juego, y nada. Alianza es picardía, así lo viene demostrando, con Farfán y el “Zorrito”. Son jugadores con mucho “tocuyo”, el estilo de Alianza. Ahora se vendrán dos finales, el título tiene que ser íntimo.

¿Cómo calificas el juego de la “Foquita” y el “Zorrito”?

Alianza ha vuelto al juego de antaño. Farfán de a poco ha vuelto a regalar su fútbol, picardía. El “Zorro” está impecable a su edad, tiene gran físico. Se entrena bien y sigue dando talla.

¿Y qué piensas del “chocolate”?

Hay jugadores que regalan mucho “chocolate”. Mucha picardía, tocuyo, hay que darle un poquito de “chocolate” a los que están tosquitos (risas). Y después se mete su aderezo, nada más.

¿Cuál ha sido el socio ideal dentro del campo?

Johnnier Montaño. Con él soñaba lo mismo en la cancha. Cuando jugábamos juntos a ojos cerrado nos entendíamos. Montaño jugaba mucho, sabía donde me daba los pases, he disfrutado mucho.

¿Qué jugador destacas en la selección peruana?

Carrillo, “Orejas” Flores, jugan mucho. Hay jugadores con temperamento, garra, picardía, gran complemento y se ve reflejado en la selección. Una lástima la lesión de Guerrero.

¿En quién te ves reflejado en el campo?

Kevin Quevedo y Erinson Ramírez. Me hacen recordar cuando comenza en el fútbol. Son jugadores pícaros, los que me gustan. Ojalá puedan volver a Alianza, y paso a paso sean convocables a la selección.

¿En algún momento, la “U” te quiso contratar?

Cuando estaba en Alianza, recuerdo que “Chemo” me quiso para la “U”. Pero hubiese sido traición a la patria. Después me tuvo en la César Vallejo y ponía al centro (risas).

Ahora es más fácil cambiar de camiseta…

Todos se pasan de Alianza a la U, después a Cristal. Recuerdo cuando Ciurlizza fue contratado en Alianza, reventó por todos lados. Hohberg es tricampeón peruano (risas). Cada uno ve por el bienestar familiar, ahora es normal cambiar de camiseta.

A Reynoso no lo perdonaron jugar en el eterno rival...

En algún momento será técnico de Alianza, me gustaría. Para así remediar todo los que nos hizo (risas).

¿Qué técnicos destacas?

Víctor Rivera. Por él me hice jugador profesional. Luego está “Chemo”, Reynoso.

¿Con qué goles te quedas?

Como profesional con Alianza a Bolognesi en Matute, el 3 a 0. Después marqué a la U, Cristal.

¿Pudiste haber dado más en el fútbol?

Ahora cualquiera juega en el exterior. ¿Cómo no retrocedo el tiempo? Por eso, siempre aconsejo a jóvenes como Erinson Ramírez, tiene un gran talento. Yo sé lo que hice bien, mal o lo que no pude hacer. Y no es para que lo tomen a mal. Uno elije su camino, lo bueno o lo malo.

¿Seguirás ligado al fútbol?

Me gustaría, pero recién voy a estudiando para entrenador, por ahí encajo dentro de un comando técnico. Lo que me desanima es aguantar a mucha gente, ya que siempre digo las cosas como son.

¿Qué opinas de los futbolistas jóvenes que no escuchan consejos y paran metidos más en redes sociales?

En mis tiempos, los mayores nos gritaban, pero por el bien. Ahora, es distinto. Quieren ser más achorados que uno, no sean malos, pues (risas). A mi me ha tocado jugadores que se han puesto sabrosos. Antes que ellos gateen, yo ya estaba corriendo. Mucha gente en el fútbol me conoce como soy. He visto jugadores chicos que se cuadran a compañeros, ya se perdió el respeto. Hoy hay de todo. Los chicos paran pegados a las redes, pero cuando hacen un partido malo, ni quieren entrar. La tribuna de hinchas se trasladó a las redes sociales.

