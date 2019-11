El nombre de Sergio Markarián ha sido nombrado nuevamente en Universitario. Tras la salida de Ángel Comizzo, en el programa Fox Sports Radio Perú se informó que el ‘Mago’ tendría chances de volver a dirigir a los cremas como fue en las temporadas 1993, 1994 y 1995.

Ante la consulta de Depor.com, Sergio Markarián admitió que le gustaría volver a dirigir, aunque no precisó si esto sería en el fútbol peruano donde el 2010 llegó como el flamante técnico de la selección peruana junto al hoy técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

“No tengo idea de lo que me está hablando…”, fue lo primero que dijo Sergio Markarián al ser consultado por Universitario. “Estoy muy bien, gracias a Dios. Pero no puedo hablar más sobre ese tema, porque no tengo ninguna referencia sobre eso”, agrega.

¿Markarián vuelve al fútbol peruano?

“No, no voy a comentar sobre eso. Le agradezco mucho la llamada, pero no tengo nada que informar y no quiero hacer ningún tipo de comentario sobre ello”, acotó.

“Me siento bien, con muchas ganas (de dirigir), renovándome metodológicamente. Me siento muy bien, gracias a Dios”, sentenció.

¿Cómo fue el paso de Sergio Markarián por la 'U' entre 1993 y 1995?

Sergio Markarián llegó a Universitario a mediados del 93 tras un paso fugaz por el River Plate de su país. Los cremas habían salido campeones en la temporada pasada y el ‘Mago’ llegaba con cierto cartel tras su paso por el fútbol uruguayo y paraguayo. Luego de conseguir el título de 1993, Markarián decidió irse a inicios de 1994 tras ser eliminado de la Copa Libertadores. En 1995 el estratega uruguayo volvió, pero también se iría luego que Sporting Cristal elimine a los merengues en la Copa Libertadores tras vencerlo por 2-1.

