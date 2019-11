Pedro Gallese: “Me tatuaría a Alianza Lima en la piel”

Pedro Gallese habla con la misma seguridad con la que se cuadra bajo los tres palos. El arquero hace un balance de su presente en Alianza Lima, donde arribó este año a préstamo desde México para ser campeón, objetivo cada vez más cercano.

¿Cómo afrontar estas ‘finales’ ante partidos ante Cristal?

Sabemos que serán partidos muy difíciles. Vamos a prepararnos bien para poder llegar a la final. Soy mucho de ver las jugadas, de ver cómo definen los delanteros, si patean tiros libres o penales, estar pendiente a las jugadas que hacen. También vemos los partidos que han jugado y en los que nos hemos enfrentado para tener todo más claro.

¿Sientes que te costó adaptarte a Alianza?

Eso es lo que dice la gente. Yo siempre me he sentido con confianza y muy tranquilo. Si bien me han hecho goles, pero no por eso siento que me ha ido mal. Cuando el equipo me necesite yo voy a estar ahí para ayudar, para conseguir el objetivo.

¿Cuál ha sido el momento más complicado este año en Matute?

Complicado fue cuando no pasamos a la siguiente fase de la Libertadores. Nos costó bastante enfrentar rivales internacionales y cuando quedamos fuera, nos costó meternos en el Apertura. Luego de eso nos pusimos el objetivo de campeonar en el Clausura y llegar a esta instancia.

¿Por qué crees que se te ha complicado tanto mantener el arco en cero con la blanquiazul?

Si tu revisas los goles y me dices “en este gol fallaste”, lo podemos analizar y sacamos conclusiones, pero yo creo que he venido haciendo bien mi trabajo, siempre sobrio, siempre seguro. Me han hecho goles, sí, pero no creo que haya fallado en todos.

¿Cuánto de responsabilidad tiene Bengoechea en este momento que vive Alianza?

Pablo es un técnico que le da mucha confianza al jugador, que sabe llegar al grupo, que analiza bastante al rival y eso ayuda bastante al equipo

¿Cómo es la relación con Leao Butrón?

La relación con Leao es la mejor, lo conozco desde que estaba en San Martín y yo era el tercer arquero, siempre ha sido un espejo para mí y quisiera llegar a su edad con ese nivel en el arco. Acá en Alianza nos tratamos de apoyar siempre, para que las cosas salgan bien.

¿Como te ves a fin de año?

Trato de verme campeón, yo vine a Alianza para eso y espero conseguirlo. Desde chico tengo ese sueño. Ojalá que lo pueda cumplir y si se puede volver al extranjero el próximo año, pero eso lo voy a pensar al final del campeonato.

¿Alguna vez hiciste una locura por Alianza?

A los 12 años fui a la popular Sur y lo volvería a hacer si se da la oportunidad. Otra cosa que podría hacerme es un tatuaje del escudo.

¿Cuál es tu balance del año con la selección?

Hemos tenido amistosos duros, donde hemos ganado, empatado o perdido. Y en la Copa América cumplimos el objetivo de llegar a la final. No se pudo ganar pero creo que hicimos un gran torneo y ahora nos queda hacer una buena Eliminatoria para poder volver a ir a un Mundial

¿Cómo afrontar unas Eliminatorias tan duras como las sudaméricanas?

Ahora para Perú va a ser más difícil que las Eliminatorias pasadas, ya nos van a mirar como el ‘patito feo’, que viene cualquier equipo y le gana. Van a tener más cuidado con nosotros por todo lo que han visto en los amistosos y con los nuevos nombres que han aparecido.

¿Qué decir sobre el momento de Christian Cueva?

Nosotros siempre estamos en contacto con él, le hablamos y ya dependerá de él volver a la selección. Es un jugador con mucha calidad.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor fortaleza para sacar adelante este año?

Siempre tener la cabeza fría, no salir de lo que yo soy, darle seguridad al equipo, pese a que los centrales fueron distintos en las Eliminatorias y en el Mundial, la comunicación es fundamental. En la seleción nos llevamos muy bien todos y esa creo que es la clave para salir adelante. La únion de grupo que hay ahí y en Alianza, son claves para salir adelante.

¿Qué mensaje le darías al hincha antes de las semifinales antes Sporting Cristal?

Al hincha le agradezco por el apoyo y decirle que nosotros vamos a dar todo en estos partidos con Cristal.

