Médico de la selección revela estado de salud de Aldo Corzo

El médico de la selección peruana, Julio Segura, acudió a la clínica donde se encuentra internado Aldo Corzo y señaló que espera los resultados de las pruebas que le practicaron al lateral derecho Universitario de Deportes tras el fuerte golpe con Alejandro Hohberg durante el clásico del fútbol peruano.

"Fui a visitar a Aldo Corzo a la clínica no solo porque soy médico de la selección peruana sino por la amistad que me une a él y su familia. Realmente lo vi muy bien, más allá de su fastidio por querer salir, pero no puedo adelantar nada porque su neurocirujano está esperando los resultados de las pruebas a las que fue sometido", dijo Segura en RPP Deportes.

Julio Segura dio más detalles acerca de este caso. "Si Aldo siguió jugando el partido tras del golpe que recibió en la cabeza, fue porque él se sentía bien y lo vieron consciente y con coordinación. Incluso, me comenta que el jugador fue a la clínica más por un pedido de la familia y no porque haya sentido alguna molestia o incomodidad", agregó.

Finalmente, Aldo Corzo quedó descartado para el duelo del miércoles frente a Deportivo Municipal y podría quedar también al margen del partido contra Real Garcilaso en el Estadio Nacional (16 de agosto).

