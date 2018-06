Doctor de la selección peruana confirma que no hay ningún lesionado

Julio Segura, doctor de la selección peruana, aseguró que todos los integrantes de la blanquirroja terminaron bien tras el amistoso previo al Mundial Rusia 2018 contra Arabia. No tenemos ningún lesionado de cara al último amistoso contra Suecia.

Todos aptos

'Los jugadores adaptándose al cambio de horario, poco a poco están acostumbrándose. Al término del partido todos culminaron bien. Lo de Alberto Rodríguez fue decisión técnica, él no está lesionado. Hemos hecho entrenamiento en dos fases. El equipo titular hizo un tratamiento de recuperación, y el resto, los que no jugador, hicieron fútbol', comentó el galeno de la selección peruana en la Cátedra deportes.

Además el técnico de la selección peruana se animó a describir cómo es que viene controlando a los jugadores a poco del ansiado debut en el Mundial Rusia 2018 ante Dinamarca. 'Siempre hay una preparación amplia de verduras, atún y tres tipos de carnes, pastas. Además frutas y algunos postres pequeños. Es bastante supervisado para no tener ningún tipo de problemas. Reafirmo, no tenemos ningún lesionado Todo depende del profesor Gareca. Siempre se evidencia el compañerismo. Tapia se recupera rápido, no tiene ningún tipo de problemas. Es un golpe parte del fútbol', agregó.