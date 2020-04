Los inicios de la carrera de Jefferson Farfán no tuvo como punto de partido Matute. Se formó en las divisiones de menores del club Deportivo Municipal, club donde fue figura descollante en las divisiones de menores. De inmediato, los clubes más importantes del fútbol peruano pusieron sus ojos en él. Sin embargo, Alianza Lima fue el equipo que logró ficharlo, aunque la historia de esta negociación era hasta hoy desconocida.

Durante la amena conversación con Paolo Guerrero, mediante una transmisión en Instagram, la ‘Foquita’ recordó algunos detalles del acuerdo que hicieron ambas instituciones para cerrar el traspaso del actual atacante del Lokomotiv Moscú.

Farfán mencionó que no recibía un salario por parte de Alianza Lima, pero que los victorianos hicieron una inversión económica para contratarle. De hecho, los ‘íntimos’ hasta enviaron a uno de sus jugadores al Municipal, como parte del trato.

“Cuando yo recién llegue a Alianza, me hicieron un cambio con otro jugador, (Martín) ‘Gullit’ Reyes. Hicieron un cambio y le pagaron una plata al ‘Muni’, algo de 8 mil dólares. Me compraron por 8 mil dólares y el cambio de un jugador”, admitió.

“Alianza después me apoyó con un departamento, me sacó de Villa El Salvador porque mi barrio era complicado”, agregó Farfán, quien recordó cuando fue a pasar una prueba en Universitario de Deportes.

La cantidad que pagó Alianza Lima a Municipal por Jefferson Farfán. (Captura y video: Instagram)

“Yo sí fui a la ‘U’ a entrenar, pero me cobraron la camiseta, porque había un club de madres que cobraban la camiseta, los buzos y todo eso”, narró la ‘Foquita’ que confesó que, por ese entonces, no contaba con los recursos suficientes.

“Me sacaron hasta el agua. Yo había ido hasta con mis zapatos de colegio, le dije: ‘señora, ¿usted no ve con que zapatos estoy viniendo?’. Yo no tenía, la gente no se daba cuenta”, remembró el delantero de la selección peruana.