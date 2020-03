Desde antes de nacer su destino estaba marcado. El azul y blanco iban a ser los colores que guíen su vida y con los que se identificaría, tanto que a su hija decidió ponerle Camila Aznaila (Alianza Lima al revés). Esos colores lo llevarían hasta la cumbre, a lograr sus objetivos, a jugar en el extranjero, pero él con ese fútbol exquisito que salía de sus botines, supo también retribuir todo lo que le dieron.

Henry Quinteros, sí; el del golazo en el clásico del Apertura del 2003, es un aliancista puro. Hoy el ‘Pato’ está fuera de las canchas, pero el Youtube, ese que sus hijos buscan para volver a verlo derramando magia, trae otra vez a la memoria ese golazo y los recuerdos de cada clásico jugado, la nostalgia y se deseo de que esa camiseta blanquiazul, con la que no se pudo retirar, vuelva a hondear en lo más alto y el pueblo aliancista pueda celebrar.

¿Había una preparación especial en la semana previa al clásico?

Yo me preparaba normal, pero lo que te hacía vivir esa semana con intensidad era la gente, el entorno, la prensa. Salías a al cine o al supermercado y la gente te decía que había que ganar. Todo eso hacía especial esa semana previa.

Alianza Lima vs. Universitario | Henry Quinteros: “Se juega con cabeza fría y corazón caliente” (Foto: GEC)

¿Cuál es el clásico que más recuerdas?

El que más recuerdo es el del golazo que metí (el Apertura del 2003) pero también el de mi debut en clásicos. Fue un amistoso en provincias y que lo recuerdo con mucho cariño.

¿Te marcó ese golazo?

Sí. Poniendo todo en perspectiva y viendo todo lo que pasó después de marcar ese gol, es cierto que me marcó, cada vez que lo veo siento eso.

¿Y cómo se gesta ese golazo?

Nace de un córner que me tocaba sacar a mí, pero como yo venía de sacar otro del vértice de Sur y Occidente, para no cruzar toda el área le dije a Olcese que lo saque él. Fue un centro muy malo. Él siempre dice que fue una jugada preparada pero es mentira, la verdad es que fue un centro mal cobrado que me quedó justo para pegarle. Cuando salí a festejar vi a toda la gente y fue emocionante, aparte era el gol de la tranquilidad. Luego me sacan y la ‘U’ marca un gol, pero Tagliani metió el 4-2 y pudimos ganar.

Alianza Lima vs. Universitario | Henry Quinteros: “Se juega con cabeza fría y corazón caliente” (Foto: GEC / Internet)

¿Ese festejo estaba preparado?

No para nada, son cosas que salen en le momento. No hubo nada especial. Justo en ese tiempo estaba peleado con mi enamorada María Isabel (que ahora es su esposa) y mis amigos me decía “seguro te ha salido ese golazo porque estás descansando de ella” y que por eso me salió ese festejo.

¿Y te sigues emocionando al verlo?

Mis hijos lo ven y nos preguntan y les contamos la historia. Mi hijo mayor, Fabricio, es muy hincha de Alianza él se encarga de poner el video. Él tiene muchos recuerdos porque salía de “mascota” conmigo y se emociona mucho cuando ve ese gol.

¿Cuál ha sido el clásico más complicado que te tocó jugar?

El clásico más complicado fue uno que ganamos 2-1 con dos goles míos. El primero lo hago en el arco de la tribuna norte del Nacional luego nos empatan y después metí el gol del triunfo en el arco sur.

¿Y cuál era el jugador que cuando se iba a jugar un clásico te preocupabas?

No me preocupaba tanto por quién iba a jugar. Pero el más complicado siempre fue Carranza. Siempre admiré el trabajo que el ‘Puma’ hacía en la cancha, iba fuerte a todas las pelotas, pero siempre fue un caballero. Otro que era complicado era ‘Toñito’ Gonzales, cuando apareció. A pesar de su estatura siempre se las arreglaba para marcarte.

¿Quiénes eran los más ‘chacoteros’ en Alianza?

El ‘chato’ Olcese era el más ‘chacotero’ con Salas y Ciurlizza, ese trío era bravo. Siempre ponían en el buen ambiente en el camerino.

¿Cómo ves al equipo para mañana?

Complicado. Estas cuatro fechas no han sido muy buenas para Alianza, a pesar del triunfo contra ‘Muni’, en el que tranquilamente pudo haber perdido. Yo pienso que Alianza puede mejorar mucho por la calidad de jugadores que tiene y por todo lo que tienen para mostrar. Este clásico va a ser difícil, pero tienen gente con recorrido, que ha jugado en selección y que puede resolver en las situaciones complejas.

Alianza Lima vs. Universitario | Henry Quinteros: “Se juega con cabeza fría y corazón caliente”

¿Y a la ‘U’?

En líneas generales tuvo buenos triunfos y ese partidazo con Boys en el que hubo mucha intensidad es un equipo que viene descansado y que ha encontrado una forma de jugar con jugadores que siempre van para adelante. Además, tiene la ventaja de llegar descansado, pues Alianza ha jugado Copa Libertadores.

¿El factor mental también juega en los clásicos?

Los clásicos son partidos aparte donde juegan el ánimo y las ganas. Se juega con cabeza fría y con corazón caliente.

¿Tenías alguna cábala?

No soy de cábalas, nunca las tuve.

¿Y algunas anécdota que tengas de los clásicos?

En la celebración del golazo de 2003, Ciurlizza me mete un tabazo, Pepe Soto se tira en encima, luego vienen todos y el ‘loco’ Tagliani me mordió entre el brazo y el cuello. Como había discutido con mi novia, cuando nos arreglamos la fui a ver y le tuve que explicar lo que había pasado, porque nadie sale de un partido con una mordida así.

Alianza Lima vs. Universitario | Henry Quinteros: “Se juega con cabeza fría y corazón caliente” (USI)

¿Te hubiera gustado retirarte en Alianza o que te hagan algún homenaje?

Sinceramente homenaje no, porque homenaje se le hace a los bravos, bravos, que han pasado por el club y yo me siento una persona querida por la institución. Me hubiera gustado anunciar mi retiro, creo que en su momento se manejaron mal las cosas (por parte de Susana Cuba) pero ya está, siempre dije que así como aparecí, tenía que desaparecer. Ahora salgo a la calle y tengo la satisfacción de que se me acercan hinchas de la “U” y me muestran su cariño y respeto. Eso me hace sentir que hice bien las cosas.

¿Te animas a dar un resultado para el domingo?

Nunca soy de dar resultados, pero siempre el corazón va a querer que gane Alianza. Nunca me gustó dar pronósticos, nunca me ha gustado, porque el equipo puede venir mal, pero el resultado puede ser diferente, pero siempre el deseo va a ser que gane la blanquiazul.

