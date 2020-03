Pocos futbolistas pueden jactarse de haber defendido a Universitario y Alianza Lima, las dos camisetas más populares del Perú. Uno de ellos es Marko Ciurlizza. A pesar de que nació en La Victoria y que su corazón latía al ritmo de las canciones alusivas a los ‘grones’, paradójicamente, su nombre se hizo conocido con la camiseta del clásico rival.

Pero el destino, que siempre tiene que ver en estas historias, le jugó a favor y luego de cuatro años en Primera División defendiendo el escudo contrario con garra y pundonor, le dio la oportunidad de calzarse la ‘mica’ de su primer amor, en dos etapas diferentes, en las que jugó como hincha.

Universitario - Alianza Lima | Marko Ciurlizza: “Son partidos de seis puntos” FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO

Hoy Ciurlizza es reconocido en la calle por las dos hinchadas, recuerda con cariño su pasado en ambas instituciones, pero a la hora de elegir, el corazón siempre manda.

Marko, todos dicen que la semana previa al clásico es especial. ¿tú como la vivías?

Los días previos eran más que nada de ansiedad y motivación, porque es un partido que mueve muchas cosas y por el ambiente que se vive, pues antes se jugaba con dos hinchadas, algo que no se da más, pero era muy bonito. En esos tiempos tenías a tu hinchada que te empujaba y la del frente que te insultaba y pifiaba, y a mi me gustaba eso, sentir la presión, porque era una motivación emocional.

¿Cuál es el clásico que más recuerdas con la camiseta de la ‘U’?

He jugado tantos. Creo que el primer clásico que jugué a los 18 años, y que quedó 0-0. Me acuerdo que recién había salido del colegio y jugar un partido así a tan temprana edad es una experiencia inolvidable. Es un recuerdo muy bonito que tengo presente a pesar del resultado.

Universitario - Alianza Lima | Marko Ciurlizza: “Son partidos de seis puntos” (Foto: USI / Video: YouTube)

Y con Alianza, ¿cuál es el que más recuerdas?

El primero (empataron 2-2) y el segundo que jugué, pero creo que me quedó con el segundo, que lo ganamos 1-0 con gol de Juan Carlos Bazalar por lo que jugamos ese día. Merecimos golear en esos dos partidos, creamos muchas situaciones de gol. Esos primeros clásicos los tengo muy presentes porque eran un reto personal, porque tenía el rechazo de los hinchas rivales y quería saber como iba a reaccionar a eso.

¿Cómo ves la actualidad de ambos equipos?

La ‘U’ es un equipo sólido, batallador, tiene desequilibrio en el medio y a un goleador como Dos Santos, que todo lo ve gol, es complicado encontrar a un jugador así, es un punto a favor y creo que es lo que le está costando a Alianza. Veo que los dos tienen algunas dudas, pero por resultados la ‘U’ llega un poco mejor. Yo siempre digo que son partidos de seis puntos, no solo por los tres puntos que ganas, también porque el envión anímico que te da para lo que sigue.

¿Tenías algunas cábala antes de saltar al campo?

Nunca tuve cábalas, lo único que hacía era encomendarme al señor para que yo y mis compañeros termináramos bien, porque siempre fueron partidos con pierna fuerte.

¿Algún roce que recuerdes?

Nunca tuve roces porque conocía a todos. Algunas veces hubo choques, pero son cosas que quedaron ahí, felizmente no tuve problemas con un jugador rival en esos partidos.

A pesar de haber jugado varios clásicos, no pudiste marcar en ninguno...

Sí, sí (risas). A pesar de que jugué 45 clásicos, pero no pude meter gol.

¿Te sigues frecuentando con compañeros de ambos equipos?

Si con el ‘Puma’, con Cantoro de la ‘U’ y con Arakaki, Soto, Jayo, Salas y Quintero de Alianza. Son gente con las que he compartido muchas cosas. Si no lo hago con otros es porque tomamos caminos diferentes, pero los considero mucho.

Universitario - Alianza Lima | Marko Ciurlizza: “Son partidos de seis puntos” (Foto: USI / Video: YouTube) (Fotos: Archivo / Internet)

¿Es cierto que al ‘Puma’ le decías ‘Don Ramón’?

Yo le decía ‘Don Ramón’ y él no podía picarse, porque también me ‘batía’, tenemos un cariño especial. Era tosco, me lapeaba, era su forma de expresar cariño. Pero no solo a mí, a todos los compañeros. Si metías gol tenías que correr, porque si te agarraba el ‘Puma’ perdías, porque te hacía una llave o siempre te dejaba su “cariño”.

¿Y quiénes eran los que más metían ‘chacota’?

En la ‘U’, Paolo Maldonado; y en Alianza, el ‘chato’ Olcese eran los más jodían. Habían compañeros que se prestaban para la joda, pero lo de ellos era mañana, tarde y noche, aunque cuando había que ponerse serio, lo hacían. Esas cosas ayudaban a unir al grupo. Eso es algo que extraño del fútbol, todas las vivencias, los momentos que pasé y que se te quedan grabados en la retina.

¿Cuál fue el más DT te marcó en tu carrera?

Definitivamente Paulo Autuori, él es el que más resaltó y el que más me marcó. He tenido buenos técnicos que ahora hacen una buena carrera en el extranjero, como Costas, Pelusso. En la ‘U’ recuerdo mucho a Piazza, a Roberto Chale. Son líderes que tiene cada plantel y con los que siempre me llevé bien.

¿Qué te genera que los hinchas de ambos equipos te reconozcan?

Me genera mucha alegría y orgullo haber quedado en la retina de la gente. Yo siempre he pensado que uno puede jugar, pero tienes que dejar huella. Además tuve la suerte de compartir con generaciones de grandes fubolistas.

Te animas a dar un resultado para el partido del domingo

Me gustaría que gane Alianza, porque soy hincha. Es un partido muy complicado, porque la ‘U’ tiene lo suyo, pero quiero que gane Alianza, aunque sea medio a cero, pero que gane.

