Universitario vs. Alianza Lima: ‘Puma’ Carranza: “Ellos abandonaron un clásico”

Con 61 clásicos en su haber, José Luis ‘El Puma’ Carranza es el exjugador de Universitario de Deportes que más duelos contra Alianza Lima ha disputado. Han pasado 16 años del retiro del ‘22’ y aún no hay ningún solo jugador que se le acerque.

Por eso, a solas con EL BOCÓN, el ‘Puma’ cuenta cómo vivía la previa, el duelo y el pospartido contra el ‘compadre’ y, especialmente, el jugado en 1988 en el Nacional.

¿Cómo vivía José Luis Carranza los clásicos?

Es el único clásico del país. Uno se prepara de la mejor manera. Quieres ponerte tus chimpunes nuevecitos, tu mejor corte de pelo, es una fiesta única. Es un juego donde cada uno defiende su club, como debe ser.

¿Y contra Cristal o Boys, no son clásicos para ti?

Siempre respeto a las instituciones, sobre todo al Sport Boys, a quien le tengo un cariño grande. Soy agradecido del Callao.

¿Cómo se salen a jugar los partidos contra Alianza Lima?

Con el cuchillo entre los dientes. Siempre jugaba así. Al borde porque esto es un clásico, donde no te tienes que guardar nada. Tienes que demostrar, sobre todo a tu grupo y a los hinchas de verdad.

¿Son los clásicos los partidos más importante del año?

Todos los días teníamos exámenes con todos los equipos. Siempre fue ganar y dejar todo en el campo. La ‘U’ tiene que campeonar todos los años. Por la misma gente apasionada. No solamente es un clásico, hay que campeonar. La cuestión es campeonar.

¿Cuál es el clásico que más recuerdas?

Todos, pero sobre todo cuando ellos abandonaron un clásico(3 de agosto de 1988). Para mí han sido excepcionales. Es vivir una fiesta. Todos han sido especiales, porque he estado ahí, en el campo me he desarrollado lo mejor que pude. Cuando el estadio está lleno es un plus más, se vive de otra manera. La prensa está ahí, ya no vienen dos o tres, sino miles. Eso es lo bonito.

¿Y la patada que más recuerdas?

Siempre uno respeta. No se puede hablar de la patada o el gol, siempre se respeta. El clásico es único, donde quieres demostrar a la afición, a ti mismo, a la familia.

El pan se compra y se come más rico después de un clásico ganado...

Claro, porque estas ahí en las portadas. Yo cumplí. A mí no me pueden decir otra cosa.

¿En qué va a llegar mejor la ‘U’ a este partido?

En un clásico nunca se sabe. En un clásico tienes que demostrarlo, y yo pienso que teniendo un técnico así (Gregorio Pérez), cómo no vas a jugar bien.

Como te ves el domingo a las 6 de la tarde..

Ganador, como siempre. Los chicos tiene la oportunidad de darse alegría a sí mismos, a la ‘U’ y a su hinchada. Es difícil porque al frente también hay un equipo que juega bien. Alianza ha contratado buenos jugadores.

