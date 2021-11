Alianza Lima anunció este martes a sus Embajadores Leyenda, un selecto grupo de ex futbolistas que dejaron huella y personifican la esencia que es ser de Alianza Lima. Ahí destacan Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velásquez y Víctor ‘Pitín’ Zegarra. Sin embargo, en redes sociales muchos hinchas del equipo Blanquiazul se preguntaron por qué no fue incluido el “Goleador histórico” Waldir Sáenz.

La idea del Club Alianza Lima es promover la historia e identidad del equipo blanquiazul y por ello no tuvieron mejor idea que lanzar a los Embajadores Leyenda, donde figuras ídolos de todos los tiempos del equipo de La Victoria. La pregunta entonces cae de madura, ¿por qué no se incluyó a Waldir Sáenz?, y es que no contar con el “Goleador histórico” y una de las grandes figuras deportivas de los últimos años, realmente llama la atención.

Waldir contra el Fondo

No hay una información oficial respecto a por qué no se incluyó a Waldir Sáenz, pero haciendo memoria podemos suponer que el goleador fue “borrado” porque, entre tantas razones, era Embajador oficial de la Federación Peruana de Fútbol, que tenía una “guerra declarada” a Alianza Lima. Es más, Waldir Sáenz en varias ocasiones se encargó de criticar muy duro al Fondo Blanquiazul, que hasta ahora lidera los destinos del cuadro blanquiazul.

Bajo esa premisa, es sencillo suponer por qué el goleador histórico no fue incluido entre los Embajadores Leyenda de Alianza Lima. Waldir criticó duramente al Fondo durante todo el 2020 y fue más duro luego de que el equipo perdió la categoría deportivamente.

Otro detalle, entre los Embajadores no hay ningún jugador del equipo que en 1997 logró romper una racha de 18 años sin campeonar. Eso sí, Waldir tuvo un pase breve por Sporting Cristal, otra de las razones deportivas por las que pudo haber sido dejado de lado del selecto grupo de jugadores históricos.





