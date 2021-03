Salvo alguna novedad del TAS, Alianza Lima buscará este año limpiarse de la vergüenza del descenso con un título en la Liga 2 que, de inmediato, lo devolverá a Primera por el camino más saludable: el deportivo. En ese tránsito es que el cuadro blanquiazul se ha visto obligado -por necesidad o por vergüenza deportiva- a realizar un cambio total en su plantilla para esta temporada 2021. El primer paso ha sido deshacerse de aquellos futbolistas que protagonizaron más situaciones extradeportivas que rendimientos altos dentro de la cancha o algunos otros que, por distintas razones, no dieron la talla. En una mirada rápida es absolutamente necesario darse cuenta de algo: el perfil cambió. Si el año pasado apostaban por futbolistas como Jean Deza, Alexi Gómez, Carlos Ascues y Beto Da Silva, todos con antecedentes extradeportivos; hoy llegan futbolistas como Hernán Barcos, cuyo discurso apela justo a lo que esperaba el hincha y lo resume de manera magnífica en una sencilla frase, que bien podría ser el lema del equipo esta temporada: “No tomo, no fumo y no salgo”.

Los autogoles extradeportivos y la baja

El 2020 debe ser el peor año deportivo de Alianza Lima en su historia o por lo menos en los últimos cien años. Tres entrenadores de nivel elogiable para el medio loca, fichajes importantes y jugadores con renombre, no supieron levantar un equipo que ya parecía morir deportivamente incluso antes de la pandemia. En pretemporada, Alianza Lima ya era asaltado por ampays a Jean Deza y a Carlos Ascues, quienes incluso fueron suspendidos dos partidos por Pablo Bengoechea como castigo antes del debut en la Libertadores.

Ambos protagonizaron un par de ampays más. En mayo, ya en plena pandemia, los incidentes extradeportivos también golpearon a Alexi Gómez, quien fue denunciado por su expareja. Beto Da Silva también protagonizó situaciones extradeportivas, como cuando fue intervenido por hacer una fiesta/reunión en pleno toque de queda, eso en julio del 2020.





El nuevo perfil

Para este 2021, ya condenados al descenso, Alianza Lima fichó a Carlos Bustos, un entrenador con experiencia en el fútbol peruano. Las salidas se dieron inmediatamente: desfilaron Alexi Gómez, Carlos Ascues y Beto Da Silva (este último a préstamo). Jean Deza ya había salido a mitad del 2020. A cambio, se han reforzado con futbolistas que no tienen antecedentes en lo extradeportivo. El reciente fichaje del veterano argentino Hernán Barcos es un buen indicativo: “No tomo alcohol, no fumo y no salgo”, fue una de las frases que más eco hizo en los hinchas y que los deja tranquilos. Como referente, se espera que replique ese pensamiento en los más jóvenes y se logre el objetivo: el ansiado ascenso.

A eso se suman jugadores jóvenes que van tomando la posta y que se han quedado jugadores experimentados que nunca han estado ligados a escándalos extradeportivos como Josepmir Ballón. Habrá que ver si esta nueva apuesta tiene resultados. Por lo menos, ya dieron el primer paso.

