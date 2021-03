En el 2009, un volante tapón paraguayo calvo apodado el “Negro” y cedido a préstamo por Estudiantes de La Plata, llegó a Alianza Lima, tras pedido de Gustavo Costas, el técnico de aquella temporada. A punta de pundonor y corazón, el guaraní Edgar González se ganó el aplauso del hincha en la medular blanquiazul. “Mi cuenta pendiente con Alianza fue no haber podido campeonar ni avanzar en la Copa Libertadores, pero mi hijo Ezequiel tiene el compromiso de hacerlo”, confesó el exjugador, quien figura entre los extranjeros que más destacaron en el equipo blanquiazul en los últimos años. El exfutbolista habló largo y tendido con EL BOCÓN sobre las llegadas de Hernán Barcos y Wilmer Aguirre.

Tras el retiro, ¿sigues ligado al fútbol?

Abrí una escuela de fútbol en mi ciudad (Itapé), ayudado por la gobernación. Al inicio por la pandemia paramos tres meses, pero ahora de a poco estamos empezando. Además, soy secretario de deportes en mi municipio de Villarrica. Estoy en la política siguiendo el camino de mi amigo George Forsyth en Perú (risas). Lo bueno es que no se queda sentado en la oficina como el resto de los políticos, siempre lo veo cerca de la gente del pueblo.

Dejaste el fútbol a los 33 años. ¿Qué pasó?

Una lesión a la rodilla me obligó a retirarme en Cerro Porteño. Veo compañeros que siguen jugando al fútbol, pero cumplí mi sueño de jugar en clubes grandes de mi país, Olimpia y Cerro, en Perú con Alianza Lima, y en Argentina, Estudiantes de La Plata.

Los hinchas recuerdan al “Negro” Gonzales en la medular blanquiazul

Hace nueve años, el cariño es recíproco. Antes de la pandemia tenía pensado ir de vacaciones con mi familia a Perú, ya habrá momento de volver. La única deuda pendiente es con mi hijo Ezequiel, ya que no pude salir campeón con Alianza.

¿Y es futbolista?

A sus trece años, es un volante con más dominio de balón que su papá (risas). Yo solo recuperaba el balón y se la pasaba al “Pato” Quinteros, a Montaño. Ezequiel es fanático de Alianza. Y es que estuvo desde pequeño conmigo en la cancha, prácticas, concentraciones. No creo que haya otro hincha extranjero más fanático que él. Es más, tiene el compromiso de jugar y salir campeón con Alianza.

ALIANZA Y EL DESCENSO

¿Sorprendió el descenso?

El último partido lo seguí con mi hijo en el internet, me salieron las lágrimas. Y es que guardo un cariño enorme por Alianza. Con sinceridad, creo que Mario Salas debió irse, pues perdió el timón del barco, cinco fechas que no ganaba. Se le dio mucha confianza, no pudo darse cuenta del mal momento del equipo.

¿Tienes contacto con excompañeros?

Hasta el día de hoy nos comunicamos a través de las redes sociales con José Carlos Fernández, el “Pato” Quinteros, Montaño, el “Zorrito” Aguirre. Estamos con ganas de que acabe la pandemia y juntarnos para hacer una pichanguita.

¿La victoria ante Estudiante de La Plata los marcó de por vida?

Siempre veo la repetición del partido, lo tengo grabado. Fue un lindo momento. Un partido de diez puntos. Desde que jugamos en La Caldera, el sentimiento de saltar al campo. Nos levantamos del gol en contra de Estudiantes, y tuvimos a un endemoniado “Zorrito” Aguirre. Todos corríamos, metíamos. Nunca olvidaré el partido, además venía de haber jugado en Estudiantes de La Plata.

Aquella noche anulaste a la “Brujita” Verón…

No lo dejé ni hacer su peculiar jugada de parar la pelota con el pecho y hacer el famoso sombrerito. Justo vino la misma jugada, lo choqué e hice un guiño, como diciéndole que no paso, que lo conocía.

¿Qué le faltó para seguir con vida en la Copa Libertadores?

Si hubiese existido VAR, anulaban esa jugada polémica de la Universidad de Chile. Pecamos de ingenuos, ni fuimos a reclamar, ellos apretaron.

SOBRE EL ZORRITO Y EL PIRATA

El “Zorrito” Aguirre vuelve a Alianza

Es un jugadorazo. Pese a sus años, la experiencia y el amor que tiene por Alianza servirá de mucho. Si yo tuviese tres a cuatro años menos, le daría una mano a la institución. Hoy ya no puedo, solo alentarlo a distancia.

Hernán Barcos, excompañero en Guaraní, es el “9”

Es un delantero que hace goles en todos los equipos donde jugó. Es un delantero que sumará mucho en Alianza. Además, hará una gran dupla de temer en ataque con Aguirre. Barcos es potente, fuerte, mientras que el “Zorrito” es veloz.

El “Búfalo” volvió al fútbol peruano

Es un gran futbolista. Muy disciplinado, gran persona. Le dará una mano importante a Municipal. Ojalá le vaya bien y luego cierre su carrera futbolística en Alianza.

Quiso regresar a Alianza, pero tardaron en contactarlo

Y es que no iba a esperar dos a tres meses. Todo futbolista también tiene que asegurar a su familia. Yo creo que la romperá en Municipal, luego lo llamarán en Alianza.

¿Algún mensaje al hincha blanquiazul?

Agradecer el trato que me dieron, lo que me hacen sentir a través de las redes sociales. Siempre acompañaré al club, hoy más que nunca necesitan de su gente. Yo hincharé a la distancia para que vuelva a la Primera.

