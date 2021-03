Juan Flores es todo un personaje del fútbol peruano. Con pasado en Universitario de Deportes y la selección peruana, el ahora exfutbolista se recursea en todo lo que venga para no estar aguja en la cuarentena, por eso siempre anda full y no contesta las llamadas. Eso sí, para EL BOCÓN siempre habrá tiempo porque se conocen desde tiempo y “Chiquito” nos tiene en su “bobo”. El ahora retirado futbolista de 45 años habló largo y tendido con este pechito y soltó de todo. Ah, pero esa entrevista jugosa viene en los próximos días.

Acá solo dejamos un adelanto.

SU PASIÓN Y LAS VEDETTES

Te relacionaban mucho con la noche, las vedettes, el trago…

Y es que estuve con chicas del ambiente. ¿Para qué mentir? Decía: “esa chica me gusta, y estaba después conmigo”. Sin embargo, el fútbol era mi prioridad. ¿No podían vincular a un futbolista con una vedette? Acá había mucho morbo. Así que mejor a publicar todo en redes sociales, ya que los paparazis paran haciendo escándalo. A mí me catalogaban como el partícipe de todo. Recuerdo que, ante Japón, el técnico era Julio César Uribe en la selección, pero no jugué ese partido. Todos se fueron a una discoteca, yo me fui a otro lado, un bar, donde estaban unos amigos. Ahí les obsequié mi camiseta de la selección. Después veo en un programa de espectáculos que yo había sido protagonista de una salida de la selección, cuando no estuve con ellos. Hasta el emisario peruano que tenía dicho programa en Japón, terminó por confirmar que no estuve.

¿Y seguirás ligado al fútbol?

Cuando acabe la pandemia, estudiaré para entrenador. Veo y escucho tantas quejas de padres de familia por sus hijos, ahora todos piden plata. Acá hay argollas de técnicos extranjeros. Hay técnicos nacionales buenos como Javier Arce, Roberto Mosquera. ¿Por qué no dirige Julio César Uribe? Y es que hay técnicos que se regalan.

