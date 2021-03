La historia de César Ccahuantico se escribió con los colores de Cienciano en el pecho. Su primer capítulo en el fútbol lo escribió con el “Papá” ante los ojos del mundo. Una noche de ensueño, el pasado 3 de abril del 2002. Y es que Cienciano y César Ccahuantico se estrenaron internacionalmente en una Copa Libertadores. ¿El rival? Gremio de Porto Alegre, equipo al que ganaron 2 a 1 en el Garcilaso de la Vega, estadio que vio nacer a un hijo del Cusco con 19 años. Sin embargo, hay páginas que querrá arrancarlas, como cuando estuvo en prisión, pero hoy a los 40 años persigue otro sueño: dirigir a su querido “Papá de América”.

El campeón de la Copa Sudamericana (ante River Plate en 2003) y la Recopa Sudamericana (ante Boca Juniors 2004) con Cienciano habla largo y tendido con EL BOCÓN.

Cienciano cumple 120 de fundación...

Me siento orgulloso, pues fui parte de la historia al ganar la Copa y Recopa Sudamericana. Yo soy cusqueño, lo siento más. Para un cusqueño tan solo haber jugado en Primera, es un orgullo. Me llena de satisfacción me lo hace saber la gente en el Cusco, en cualquier parte del Perú.

A los 15 años ya estabas jugando al fútbol...

Sí, en Deportivo Garcilaso, que es junto a Cienciano, como Alianza y Lima y Universitario, acá en el Cusco. Carlos Daniel Jurado me observó y llevó a Cienciano por mis condiciones. Había jugado Copa Perú desde los 13 años, era feliz en Deportivo, luego en Alfonso Ugarte de Puno, y ya después, imagínate, en Cienciano.

Carlos Daniel Jurado se la jugó contigo

Me dio la oportunidad de debutar sin haber jugado en el fútbol peruano. Fue en Brasil, reemplacé a Cumapa, por la Copa. Dos días después, en Lima, jugué de titular ante Cristal. Ahí la hinchada me agarró cariño, igual los directivos, quienes al principio no, ya que era joven, pero venía de Copa Perú, respondí en Primera.

¿Y cuánto te marco en tu carrera?

El Viejo es mi padre deportivo. Marcó mi camino en el fútbol. Siempre estaré eternamente agradecido. Cuando estuve con él, hizo debutar a varios cusqueños como Ramón Rodríguez, Johan Garrafa, Burrito Carrasco, era el último técnico que apostó por cusqueños.

Oscar Ibáñez, Carlos Lugo, César Ccahuantico, Roberto Holsen, Santiago Acasiete, Giuliano Portilla, Juan Carlos Bazalar, Germán Carty, Miguel Llanos, Rodrigo Saraz y Julio García integrantes del Cienciano, Cusco 25/09/2003. (GEC Archivo)

CIENCIANO Y LA CASA

¿Hoy en día, los directivos apuestan por los cusqueños?

En el Cusco traen entrenadores extranjeros para dirigir a los juveniles. Y se olvidan de su propia gente, gente capacitada que podrían aportar. No comparto la decisión, pero hay que respetarla.

Pero hay técnicos peruanos capacitados

En Cienciano no hay ningún histórico en el comando técnico. Lamentablemente los directivos buscan figurar, ser protagonistas, y no reconocer a la gente que hizo grande a Cienciano. Se golpean el pecho al decir que son los campeones de América, pero cuando ganamos la Copa y Recopa Sudamericana, ninguno estuvo presente. No existían. Hoy se llevan los laureles. Que somos el equipo ganador, el “Papá”, pero yo nunca los vi en ningún vestuario. Es irónico, eso solo pasa en el Cusco. El presidente no es cusqueño, no sabe de la historia, él entró por un concurso.

Esperemos que otro equipo peruano deje en alto al Perú

Ojalá que aparezca otro equipo peruano que nos represente a nivel internacional. Han pasado más de 20 años. Un equipo Sub20 de Caracas complicó a Vallejo. Parece que jugamos a otro ritmo, y los rivales vuelan. En dos a tres toques, ya estaban en área rival.

¿Ahora a qué te dedicas?

Con el restaurante familiar, pero con el tema de la pandemia nos obliga a trabajar con delivery. También tengo otro negocio con mi esposa, de turismo, pero también nos hemos visto afectados. Además, tengo mi título de entrenador. El año pasado dirigí al Social Abancay de la Liga del Cusco, sin embargo, la pandemia truncó todo. Tengo cinco escuelas deportivas, gran cantidad de alumnos, que confían en el trabajo, pero ahora me encantaría dirigir, aunque comento deportes en Best Cable.

¿Llegará el momento de dirigir al “Papá”?

Ojalá, pero no lo digo por mí, sino por alguien de Cienciano, que sea jefe de la Unidad técnica de menores. Ya no hay jugadores cusqueños. No sé como llegan chicos a Cienciano que ni juegan, en la Sub17, no sé que trato hay.

¿Costó reinsertarse a la sociedad tras haber estado en el penal?

Gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, estando y saliendo del penal. Sé de donde provengo, lo que soy, pero tampoco puedo ir por todo el mundo diciendo cómo fueron las cosas. Lamentablemente, el Poder Judicial actuó de mala manera. Me sentenciaron por haber recibido llamadas, y hasta el día de hoy, no han capturado a esa banda. Me retiraron del fútbol. Entré al penal a los 27 años y salí a los 31, cuatro años sin fútbol, el “Cholo” Ccahuantico no era el mismo. Así que me retiré del fútbol en Atlético Minero.

¿Dentro del penal, hacías actividades deportivas?

Organizaba campeonatos entre pabellones. Llevé a Cienciano, a Deportivo Garcilaso, autoridades del Cusco. Todo era para apoyar a comprar ollas, apoyarnos.

César Ccahuantico cuando integraba la Selección Peruana al mando de Paulo Autuori. (USI)

SU RELACIÓN CON JUVENAL

¿Tuviste oportunidad de conversar con Juvenal Silva?

Desde el juicio y sentencia, nunca me volví a cruzarlo. Sé que está en Cusco, pero no lo he visto. Él me conocía muy bien, lo mínimo era conversar en su momento, pero nunca me dio cara, ahora menos.

¿Y de encontrarlo?

Lo saludaré. Siempre lo consideré un padre, pero un padre que se olvidó de su hijo en el momento más difícil.

Retomando el fútbol. ¿Aquino o Tapia, en tu posición?

Después de mucho tiempo, Perú ha encontrado dos volantes de primer nivel. Jóvenes con mucha proyección. No es casualidad que estén jugando en dos equipos de primer nivel. Me han dicho que Aquino tiene cosas mías (risas). Cada jugador tiene lo suyo. Me gusta, pues es un volante que quita pelota, es conchudo, tiene raza, agallas.

