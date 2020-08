Alianza Lima es uno de los pocos clubes que, pese a la paralización del torneo, continúa apoyando a su equipo de fútbol femenino. Xiomara Canales, defensa del cuadro ‘íntimo’ contó cómo se siguen preparando desde sus hogares y resaltó la iniciativa que ha tenido la institución a través de sus redes sociales.

¿Cómo ha manejado Alianza la paralización del fútbol?

A nosotras Alianza igual nos ha cumplido. Peso a que no estamos jugando, el club nos está pagando. Hemos tenido un descuento en nuestro salario, pero lo importante es que no nos han dejado de apoyar.

¿Cómo vienen entrenando?

Trabajamos todos los días de 8 a 9 de la mañana o 9:30. Además, los martes y jueves tenemos charlas. Ya sea con la psicóloga, nutricionista o aspectos tácticos.

¿Les han dicho si volverán a entrenar?

Alianza está viendo la posibilidad de que nosotras volvamos al campo con las medidas de precaución del caso. Tenemos que esperar a ver qué pasa. Es un poco riesgoso, porque muchas chicas viven lejos y el traslado es difícil. De darse los entrenamientos presenciales, el club tendría que tener en cuenta todos esos puntos.

¿Crees que la fuerza que había agarrado el fútbol femenino disminuya con la pandemia?

El año pasado hemos sido muy apoyadas y espero todo siga así a pesar de las circunstancias. No sabemos aún si habrá torneo, nos han dicho que todo va a depender del desarrollo de la Liga 1.

Xiomara estrena cuenta

Hace unas semanas, Alianza Lima lanzó las nuevas redes sociales del equipo de fútbol femenino, una iniciativa que confirma la apuesta del club blanquiazul por el desarrollo de esta división. Una iniciativa que Xiomara Canales resalta, dado que todos los hinchas del club de La Victoria podrán conocer más del equipo y apoyar esta disciplina.

Alianza está trabajando muy bien el tema de sus redes sociales...

Todo ha sido muy bueno. Normalmente, cuando las personas querían saber algo de nosotras, nos buscaban en la cuenta general del club. Sin embargo, ahora tenemos un espacio personal. Esa fue la propuesta del la institución: crearnos nuestra propia red social. Ahora nos pueden conocer más, y no solo a algunas, sino a todo el equipo.

El videoclip del fútbol femenino ha llegado hasta la FIFA…

Fue una forma de lanzar la red social. Se lanzó el video donde salen varias de las chicas y ha sido una bonita manera de iniciar esta nueva plataforma. Además es una iniciativa para que los demás equipos puedan seguir este ejemplo y ayudar a que el fútbol femenino continúe creciendo.

¿Quienes están detrás de ello?

Todo este trabajo ha sido gracias al equipo de Marketing de Alianza Lima. Estoy segura que no es lo único proyecto. Esto tiene para más. Es algo bueno, porque nos haremos más conocidas y la gente nos brindará más apoyo.

(Foto: Alianza Lima Femenino)

VER | Cuatro jugadores de Binacional rompen protocolo de seguridad de la FPF y ahora serán aislados

Se prepara para la vuelta al fútbol

Xiomara Canales también comentó cómo viene trabajando emocionalmente la paralización del torneo. La futbolista asegura que el estado anímico es fundamental en estos días, que debe permanecer alejada de lo que más le gusta: el fútbol.

¿Cómo te sientes emocionalmente?

Esta paralización me ha afectado un montón. Es frustrante no hacer lo que hacías antes: entrenar en cancha, competir, ir al gimnasio. La psicóloga del club nos habla de temas netamente deportivos, dentro del campo, y aparte yo tengo mi psicóloga. Con ella tengo sesión los jueves y hablamos de cómo me siento cómo mejorar, entre otras cosas. Me ayuda muchísimo porque al estar en casa uno no siempre está motivada a entrenar siempre. Ella me ha dado unos tips para mantenerme siempre activa y con ganas de mejorar.

¿Crees que has retrocedido estos meses?

En mi caso, me ha ayudado mucho a mejorar. Esta paralización me ha servido para mejorar mi aspecto físico. Realizo más trabajos de fuerza. Además, veo más fútbol, algo que ayuda bastante. Si bien no estamos jugando, observando se aprende un montón, porque puedes analizar a tus rivales. Además, yo tenía un gran problema y era que no me gustaba ver mis errores. Lo he ido trabajando con mi psicóloga y ahora ya me siento a ver mis partidos.

¿Con tu hermana?

Es chévere entrenar con ella porque nos exigimos. Las dos somos delgadas y nos cuesta ganar masa muscular, así que nos apoyamos. Además, cuando una no entrena, la otra empieza y motiva. Yo por ejemplo cuando la veo a ella trabajando me da ganas de hacer lo mismo. No me puedo quedar.

Revive el último partido de Alianza Lima

TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEO RECOMENDADO:

Renato Tapia y su despedida adornada con una torta de Alianza Lima. (Vídeo: Instagram)

Renato Tapia y su despedida adornada con una torta de Alianza Lima. (Vídeo: Instagram)